عزم جدی استان زنجان برای تحقق سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در دیدار با سرمایه گذاران چینی، زنجان را از جمله استان های غنی معدنی در کشور توصیف کرد و گفت: با توجه به وجود معادن غنی در استان، چنانچه سرمایه گذاران خارجی توان لازم را داشته باشند، آمادگی کاملی در زنجان جهت سرمایه گذاری در این راستا وجود دارد.

وی به مشارکت سرمایه گذاران چینی در احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی و توافقات انجام شده در خصوص احداث نیروگاه هزار مگاواتی خورشیدی با مشارکت سرمایه گذاران چینی در زنجان اشاره کرد و افزود: در پهنه معدنی مورد تقاضای شرکت سرمایه گذاری CHMC که در اطراف شهرستان طارم واقع شده است، بیش از ۸۰ میلیون تن مواد معدنی با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵ درصد آلومینیوم وجود دارد که نیازمند سرمایه گذاری است.

استاندار زنجان با بیان اینکه امیدواریم با تحقق سرمایه گذاری خارجی، ضمن ایجاد زمینه فعالیت اقتصادیِ سوددِه برای سرمایه گذاران، شاهد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان زنجان باشیم، خاطرنشان کرد: مدیریت عالی استان در زمینه تحقق سرمایه گذاری خارجی، عزم جدی دارد و به منظور استقبال از حضور سرمایه گذاران در استان، با رفع موانع در تامین زیر ساخت های لازم، در کنار سرمایه گذاران خواهد بود.

درویش امیری با بیان اینکه در سال های اخیر از کشور چین، سرمایه گذاران بسیاری وارد کشور شده و در استان نیز حضور یافته اند، گفت: سرمایه گذاران چینی، حضور پر رنگی در کشور دارند, اخیراً نیز گروه های سرمایه گذاری از کشور چین برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله معدن در زنجان حضور یافته اند.

استاندار زنجان نحوه مشارکت سرمایه گذاران و احداث واحدهای تولیدی در زنجان را نشان دهنده میزان جدیت و علاقمندی آنها جهت ورود به پروژه های سرمایه گذاری در استان عنوان کرد و گفت: در جلسات آتی باید طرح توجیهی و پیشنهادات مکتوب شرکت چینی جهت سرمایه گذاری در استان ارائه شود.

درویش امیری، آمادگی کامل مدیران استان جهت همکاری با سرمایه گذاران چینی را اعلام کرد و از شرکت سرمایه گذاری چینی خواست تا در اسرع وقت نسبت به آغاز فعالیت های عملیاتی خود اقدام نمایند.

در ادامه این دیدار، «ما شان» مدیرعامل شرکت CHMC چین نیز ایران را کشوری امن برای سرمایه گذاری توصیف کرد و گفت: کشور ایران از سیستم پایدار و با ثباتی برخوردار است که همین موضوع، فضای مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم می آورد و با توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی مطلوب میان دو کشور ایران و چین، علاقمندی زیادی جهت حضور و سرمایه گذاری در ایران از سوی سرمایه گذاران چینی وجود دارد.