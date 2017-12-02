  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۸

عباس آقایی:

تلاش می‌کنیم هفته به هفته تیم ماشین‌سازی بهتر شود

تلاش می‌کنیم هفته به هفته تیم ماشین‌سازی بهتر شود

تبریز - سرمربی تیم ماشین‌سازی تبریز گفت: شناخت خوبی از فوتبال تبریز پیدا کرده‌ام و فکر می‌کنم ماشین‌سازی در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت‌.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه ماشین‌سازی تبریز، عباس آقایی در حاشیه نخستین تمرین خود با این تیم اظهار داشت: خیلی خوشحال هستم که امروز اولین جلسه تمرینی خود را با ماشین سازی پشت سر گذاشتم، چرا که ماشین‌سازی تیمی بومی، ریشه‌دار و پر هوادار است.‌

وی افزود: تمرین خوبی برگزار کردیم و بازیکنان هم پر انرژی تمرین کردند و به آینده امیدواریم و قطعاً نتایج بهتری نسبت به گذشته کسب خواهیم کرد.

آقایی تصریح کرد: پیش از تمرین امروز به بازیکنان تیم گفتم که ظرفیت آنها بیشتر از وضعیت کنونی ماشین‌سازی است و با توکل بر خدا هفته به هفته شرایط بهتری خواهیم داشت.‌

سرمربی تیم ماشین‌سازی تبریز در مورد شناخت خود از فوتبال تبریز گفت: با توجه به اینکه سال‌هاست در تبریز زندگی می‌کنم و اصالتی آذری دارم، شناخت خوبی از فوتبال تبریز پیدا کرده‌ام و به طور کامل ترکی را می‌فهمم و ارادت خاصی هم به مردم آذربایجان دارم و فکر می‌کنم ماشین‌سازی در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.‌

آقایی در مورد بازی آتی تیمش مقابل صبای قم تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی برای آنالیز حریف نداشته‌ایم، از این تیم شناخت زیادی نداریم اما یک سری از فیلم‌های بازی این تیم به دستمان رسیده است و قول می‌دهم که فارغ از نتیجه، تیم مان بازی خوبی ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به شهرت هواداران فوتبال تبریز گفت: هواداران فوتبال تبریز همیشه متعصب و حامی تیمشان بوده و از آن حمایت کرده‌اند و  می‌دانم که هواداران ماشین‌سازی هم از این قضیه مستثنا نیستند و از آنها خواهش می‌کنم که از تیمشان حمایت کنند و امیدوارم ما هم بتوانیم جواب محبت آنها را بدهیم‌.

کد مطلب 4160917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها