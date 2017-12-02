به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه ماشینسازی تبریز، عباس آقایی در حاشیه نخستین تمرین خود با این تیم اظهار داشت: خیلی خوشحال هستم که امروز اولین جلسه تمرینی خود را با ماشین سازی پشت سر گذاشتم، چرا که ماشینسازی تیمی بومی، ریشهدار و پر هوادار است.
وی افزود: تمرین خوبی برگزار کردیم و بازیکنان هم پر انرژی تمرین کردند و به آینده امیدواریم و قطعاً نتایج بهتری نسبت به گذشته کسب خواهیم کرد.
آقایی تصریح کرد: پیش از تمرین امروز به بازیکنان تیم گفتم که ظرفیت آنها بیشتر از وضعیت کنونی ماشینسازی است و با توکل بر خدا هفته به هفته شرایط بهتری خواهیم داشت.
سرمربی تیم ماشینسازی تبریز در مورد شناخت خود از فوتبال تبریز گفت: با توجه به اینکه سالهاست در تبریز زندگی میکنم و اصالتی آذری دارم، شناخت خوبی از فوتبال تبریز پیدا کردهام و به طور کامل ترکی را میفهمم و ارادت خاصی هم به مردم آذربایجان دارم و فکر میکنم ماشینسازی در آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
آقایی در مورد بازی آتی تیمش مقابل صبای قم تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی برای آنالیز حریف نداشتهایم، از این تیم شناخت زیادی نداریم اما یک سری از فیلمهای بازی این تیم به دستمان رسیده است و قول میدهم که فارغ از نتیجه، تیم مان بازی خوبی ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به شهرت هواداران فوتبال تبریز گفت: هواداران فوتبال تبریز همیشه متعصب و حامی تیمشان بوده و از آن حمایت کردهاند و میدانم که هواداران ماشینسازی هم از این قضیه مستثنا نیستند و از آنها خواهش میکنم که از تیمشان حمایت کنند و امیدوارم ما هم بتوانیم جواب محبت آنها را بدهیم.
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