ثبت ۱۹۱ پس لرزه/مردم از حضور در ساختمان ها غیرمستحکم پرهیز کنند

علی حسین زاده مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت ۱۹۱ مورد پس لرزه اظهار کرد: زمین لرزه ۵.۵ ریشتری عصر امروز هجدک هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

وی با اشاره به بررسی وضعیت معادن زغال سنگ در شهرستان های زرند، کوهبنان و راور گفت: براساس بررسی های انجام شده این زمین لرزه خسارتی نداشت و خطر رفع شد.

حسین زاده مهرابی ادامه داد: تا ظهر امروز دو پس لرزه بالای ۵ ریشتر و هشت پس لرزه بالای چهار ریشتر داشتیم که از ظهر امروز به بعد تعداد زمین لرزه های بالای پنج ریشتر سه مورد و زمین لرزه ای بالای چهار ریشتر به ۹ مورد رسید.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان بیان کرد: مشابه پس لرزه های کنونی را در روز گذشته داشته ایم و رخداد جدیدی اتفاق نیفتاده است.

حسین زاده مهرابی شمار بالای پس لرزه های را طبیعی دانست و عنوان کرد: زمین لرزه ۶.۱ ریشتری ممکن است زمین لرزه های متعددی به دنبال داشته باشد؛ زمانی که فاصله زمانی بین پس لرزه ها افزایش می یابد باعث پس لرزه بزرگتری می شود که این مسئله کاملا طبیعی است.

وی با اشاره به تخلیه شدن انرژی زمین افزود: به مردم توصیه می شود از حضور در مکان های خطرناک و ناایمن و ساختمان های غیرمستحکم جداً خودداری کنند.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان تصریح کرد: خانه های غیرمستحکم، خشت و گلی و فاقد شنارژ عمودی و افقی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند؛ بنابراین از مردم می خواهیم در مکان هایی شب را به صبح برسانند که اصول ایمنی و فنی مهندسی در ساخت و ساز آنها رعایت شده باشد.

حسین زاده مهرابی گفت: خانه هایی که مورد تایید نظام مهندسی نیستند، از نظر ما هم تایید نشده اند؛ اما خانه هایی که از نظر مقاومت مورد تایید نظام مهندسی قرار گرفته اند، مورد خاصی ندارند و مردم می توانند با خاطری آسوده در این ساختمان ها زندگی کنند.

وی با اشاره به اینکه در ژاپن با وجود وقوع زمین لرزه های شدید تلفاتی گزارش نمی شود، افزود: دلیل این امر رعایت اصول مهندسی در ساخت و سازها در این کشور است. زمانی خانه ها بدون شناژ و رعایت اصول مهندسی ساخته می شوند چه توقعی می توان داشت؟ چنین ساختمان هایی در برابر حوادث آسیب پذیر هستند.

حسین زاده مهرابی عنوان کرد: رعایت اصول مهندسی و اخذ تاییدیه نظام مهندسی در ساخت و سازها هر گونه نگرانی را برطرف می کند.

وی گفت: در ساختمان های بلندمرتبه افرادی که در طبقات بالاتر قرار دارند در زمان وقوع زمین لرزه حرکت ساختمان را بیشتر احساس می کنند اما در همین ساختمان های دارای شنارژ که پایه آنها در زمین محکم است حرکت ساختمان در طبقات پایین تر چندان احساس نمی شود و خطری برای ساختمان های استاندارد وجود ندارد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان ادامه داد: از مردم درخواست داریم برای حفظ جان خانواده هایشان رعایت اصول نظام مهندسی و قوانین شهرداری در ساخت و ساز را مورد توجه جدی قرار دهند یا در هنگام خرید منزل حتما این مسائل مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه زلزله قابل پیش‌بینی نیست، بیان کرد: مردم تا زمان مشخص شدن وضعیت زمین لرزه ها از حضور در ساختمان های غیرایمن خودداری کنند.

حسین زاده مهرابی گفت: با توجه به وقوع زمین لرزه چندین معدن در منطقه راور که در نزدیکی محل کانون زمین لرزه قرار دارند براساس مصوبه ستاد بحران تعطیل هستند.