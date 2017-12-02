به گزارش خبرنگار مهر، رضا فدایی ظهر شنبه در نشست خبری که به منظور فرا رسیدن روز جهانی ایدز برگزار شد، اظهار داشت: افرادی که عفونت اچ آی وی میگیرند ۱۰ سال بعد علائم بیماری ایدز در آنها نمایان می‌شود به طوری که سیستم دفاعی بدن آنها مختل و تمامی عفونت ها، ظاهر و نمایان می‌شود.

وی با اشاره به علائم بروز ایدز در بیماران، ادامه داد: اسهال، کاهش وزن، بزرگ شدن غدد لنفاوی و ده ها علائم دیگر از علائم بیماری ایدز است.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: تشخیص مبتلایان به بیماری ایدز در ۱۰ سال اول که هیچ علائمی از این بیماری بروز نمی کند، تنها با دادن آزمایش امکانپذیر است.

وی اضافه کرد: بیماری ایدز از راه خوراکی وارد نمی شود بلکه تنها از طریق خون منتقل می شود و اگر به مادران شیرده توصیه می‌شود که شیر خود را به نوزادان ندهند احتمال اینکه در حالت مکیدن سینه مادر و خون آمدن دور سینه مادر، نوزاد نیز مبتلا به بیماری ایدز شود، وجود دارد و بهتر است که با شیر خشک کودک را شیر دهند.

فدایی با اشاره به اینکه پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز تنها راه جلوگیری از این بیماری است، افزود: پیشگیری از این بیماری نه از راه اجبار و غربالگری، بلکه تنها از راه آموزش صورت می‌گیرد.

وی گفت: امروز که با طیف وسیعی از شبکه های اجتماعی و راه های آموزشی و اطلاع رسانی مواجه ایم این انتقاد پذیرفته نیست که آموزش‌ها کم بوده است کما اینکه امروز مثل هر سال در میادین اصلی شهر با گذاشتن اتوبوس های شهری و اطلاع رسانی دقیق در خصوص بیماری ایدز و حتی گرفتن تست های محرمانه اقدام به آموزش و شناسایی افراد در معرض خطر و مبتلایان به این بیماری کردیم.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه با توزیع سرنگ های یکبار مصرف بین معتادین تزریقی در کاهش مبتلایان به ایدز گام موثری برداشته شد، اضافه کرد: در حوزه شیوع بیماری ایدز، برای پرهیز از رفتارهای پر خطر جنسی که یکی از دغدغه های مسئولان است، تلاش کردیم با آموزش صحیح و استفاده از کاندوم در روابط جنسی این بیماری را در این طیف از افراد کاهش دهیم.