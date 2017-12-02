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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت اصفهان:

علائم بیماری ایدز ۱۰ سال پس از ابتلا بروز می‌کند

علائم بیماری ایدز ۱۰ سال پس از ابتلا بروز می‌کند

اصفهان - مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: علائم بیماری ایدز ۱۰ سال پس از ابتلا به عفونت اچ آی وی، در شخص بروز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فدایی ظهر شنبه در نشست خبری که به منظور فرا رسیدن روز جهانی ایدز برگزار شد، اظهار داشت: افرادی که عفونت اچ آی وی میگیرند ۱۰ سال بعد علائم بیماری ایدز در آنها نمایان می‌شود به طوری که سیستم دفاعی بدن آنها مختل و تمامی عفونت ها، ظاهر و نمایان می‌شود.

وی با اشاره به علائم بروز ایدز در بیماران، ادامه داد: اسهال، کاهش وزن، بزرگ شدن غدد لنفاوی و ده ها علائم دیگر از علائم بیماری ایدز است.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: تشخیص مبتلایان به بیماری ایدز در ۱۰ سال اول که هیچ علائمی از این بیماری بروز نمی کند، تنها با دادن آزمایش امکانپذیر است.

وی اضافه کرد: بیماری ایدز از راه خوراکی وارد نمی شود بلکه تنها از طریق خون منتقل می شود و اگر به مادران شیرده توصیه می‌شود که شیر خود را به نوزادان ندهند احتمال اینکه در حالت مکیدن سینه مادر و خون آمدن دور سینه مادر، نوزاد نیز مبتلا به بیماری ایدز شود، وجود دارد و بهتر است که با شیر خشک کودک را شیر دهند.

فدایی با اشاره به اینکه پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز تنها راه جلوگیری از این بیماری است، افزود: پیشگیری از این بیماری نه از راه اجبار و غربالگری، بلکه تنها از راه آموزش صورت می‌گیرد.

وی گفت: امروز که با طیف وسیعی از شبکه های اجتماعی و راه های آموزشی و اطلاع رسانی مواجه ایم این انتقاد پذیرفته نیست که آموزش‌ها کم بوده است کما اینکه امروز مثل هر سال در میادین اصلی شهر با گذاشتن اتوبوس های شهری و اطلاع رسانی دقیق در خصوص بیماری ایدز و حتی گرفتن تست های محرمانه اقدام به آموزش و شناسایی افراد در معرض خطر و مبتلایان به این بیماری کردیم.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه با توزیع سرنگ های یکبار مصرف بین معتادین تزریقی در کاهش مبتلایان به ایدز گام موثری برداشته شد، اضافه کرد: در حوزه شیوع بیماری ایدز، برای پرهیز از رفتارهای پر خطر جنسی که یکی از دغدغه های مسئولان است، تلاش کردیم با آموزش صحیح و استفاده از کاندوم در روابط جنسی این بیماری را در این طیف از افراد کاهش دهیم.

کد مطلب 4160954

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