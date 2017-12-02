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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

رئیس اتاق بازرگانی کشور:

ایران کمترین میزان تجارت ترجیحی را دارد/ تشکیل بلوک اقتصادی خزر

ایران کمترین میزان تجارت ترجیحی را دارد/ تشکیل بلوک اقتصادی خزر

آمل- رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اهمیت تجارت ترجیحی، گفت: ایران در بین کشورهای همسایه کمترین میزان موافقت نامه تجارت ترجیحی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، شامگاه شنبه، در حاشیه کلنگ‌زنی اتاق بازرگانی آمل در جمع خبرنگاران گفت: قیمت تمام شده تولیدات داخلی یکی از مهمترین عوامل در صادرات است و ما در ایران از صادرات با تکنولوژی‌های بسیار بالا برخوردار نیستیم.

رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه یک تا یک و نیم درصد از کالاهای صادراتی ما از تکنولوژی بالا برخوردار هستند، افزود: ماشین‌آلات ما مصرف انرژی بسیار بالایی داشته و به نوعی ماشین آلات فرسوده داریم.

شافعی قیمت کالای تولیدی را بالا دانست و افزود: بالا بودن قیمت تمام شده کالاها، رقابت در بازار را با مشکل مواجه کرد و در نتیجه ما با رقیبان خود قادر به رقابت نیستیم.

وی نوسازی صنایع ایران را مهم برشمرد و گفت: استفاده از تکنولوژی‌های روز در این شرایط یک اولویت بسیار بالا است که باید بخش خصوصی و برنامه‌ریزان به آن توجه ویژه داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران اظهار کرد: ما در بین کشورهای منطقه از نظر قرارداد و یا تفاهم‌نامه بین همسایگان، کمترین میزان تجارت ترجیحی را داریم و یا تفاهم تجارت آزاد نداریم.

وی با بیان اینکه رقیبان ما از تجارت ترجیحی و تجارت آزاد برخوردار هستند، بر لزوم و اهمیت توجه ویژه بر موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی این مهم را به کمیسیون مشترک کشورها ارائه کرد تا برای این امر تصمیم‌گیری و قرارداد تجارت ترجیحی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل بلوک اقتصادی در حوزه دریای خزر، گفت: این امر می‌تواند در همه کشورها و مخصوصا استان‌های ساحلی این کشورها از نظر صادرات، یک تحول جدی ایجاد کند.

شافعی ترخیص کالا در گمرگ ایران را دو برابر بالاتر از کشورهای رقیب دانست و گفت: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، مهمترین قدمی است که باید برای بخش خصوصی برداشت و دولت باید زیرساخت‌های تجارت را فراهم کند.

کد مطلب 4160965

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