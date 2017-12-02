ایران کمترین میزان تجارت ترجیحی را دارد/ تشکیل بلوک اقتصادی خزر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، شامگاه شنبه، در حاشیه کلنگ‌زنی اتاق بازرگانی آمل در جمع خبرنگاران گفت: قیمت تمام شده تولیدات داخلی یکی از مهمترین عوامل در صادرات است و ما در ایران از صادرات با تکنولوژی‌های بسیار بالا برخوردار نیستیم.

رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه یک تا یک و نیم درصد از کالاهای صادراتی ما از تکنولوژی بالا برخوردار هستند، افزود: ماشین‌آلات ما مصرف انرژی بسیار بالایی داشته و به نوعی ماشین آلات فرسوده داریم.

شافعی قیمت کالای تولیدی را بالا دانست و افزود: بالا بودن قیمت تمام شده کالاها، رقابت در بازار را با مشکل مواجه کرد و در نتیجه ما با رقیبان خود قادر به رقابت نیستیم.

وی نوسازی صنایع ایران را مهم برشمرد و گفت: استفاده از تکنولوژی‌های روز در این شرایط یک اولویت بسیار بالا است که باید بخش خصوصی و برنامه‌ریزان به آن توجه ویژه داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران اظهار کرد: ما در بین کشورهای منطقه از نظر قرارداد و یا تفاهم‌نامه بین همسایگان، کمترین میزان تجارت ترجیحی را داریم و یا تفاهم تجارت آزاد نداریم.

وی با بیان اینکه رقیبان ما از تجارت ترجیحی و تجارت آزاد برخوردار هستند، بر لزوم و اهمیت توجه ویژه بر موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی این مهم را به کمیسیون مشترک کشورها ارائه کرد تا برای این امر تصمیم‌گیری و قرارداد تجارت ترجیحی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل بلوک اقتصادی در حوزه دریای خزر، گفت: این امر می‌تواند در همه کشورها و مخصوصا استان‌های ساحلی این کشورها از نظر صادرات، یک تحول جدی ایجاد کند.

شافعی ترخیص کالا در گمرگ ایران را دو برابر بالاتر از کشورهای رقیب دانست و گفت: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، مهمترین قدمی است که باید برای بخش خصوصی برداشت و دولت باید زیرساخت‌های تجارت را فراهم کند.