اولین واکنش امارات به حوادث صنعا در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات در پیامی در صفحه شخصی خود در تویتر در مورد حوادث دو روز گذشته یمن و درگیری نیروهای انصارالله یمن با نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق ادعا کرد: انتفاضه صنعا و یمن بیداری از کابوس حرکت در ورای دعوت های طایفه گری است!

وی با اشاره به اینکه تمیم بن حمد امیر قطر برای میانجی گری تلاش کرده و علی عبدالله صالح آنرا نپذیرفته است، مدعی شد: وساطت قطر برای نجات گروه انصارالله موفق نمی شود. میانجی گری قطر برای نجات حوثی های طایفه گرا موثق است و موفق نمی شود زیرا اراده ملت یمن بر اساس توجه به محیط عربی طبیعی اش است.

از سوی دیگر خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نیز مدعی شد: پس از شکست انصارالله یمن و سیطره نیروهای حزب کنگره ملی وابسته به علی عبدالله صالح بر مراکز حیاتی باید یمن یاری شود.

این درحالی است که سعود القحطانی مشاور درباره آل سعود ضمن استقبال از درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای انصارالله در صنعا مدعی شد: تحولات صنعا آغازی برای خارج کردن ایران از جهان عرب است. صنعا اولین پایتخت عربی‌ است که از نفوذ ایران خارج می‌شود.

همزمان ائتلاف ضد یمن با صدور بیانیه ای از این درگیری ها به شدت استقبال کرد و ادعا کرد: این اختلافات حجم فشارها شبه نظامیان وابسته به ایران را نشان می دهد و اینکه بر سرنوشت ملت یمن سیطره پیدا کرده اند!

ائتلاف ضد یمن از درگیری های شبه نظامیان فتنه گر و هرج و مرج طلب به عنوان انتفاضه مبارک نام برد.