تمام تلاش ما اين است كه به طرح جامع كتاب در كشور برسيم

محمد علي شعاعي معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با بيان اين مطلب در پاسخ اين سوال كه چرا با اينكه وزارت صنايع ، مسئوليت توزيع و تجهيز كتابخانه هاي كارگاهها و كارخانه هاي صنعتي را برعهده گرفته ، كار مثبتي در اين زمينه انجام نمي دهد و در اين زمينه وزارت ارشاد هم هيچ دخالتي نمي كند گفت : ما در اين رابطه با سيستم پيچيده اي به نام توزيع روبرو هستيم و تمام تلاش وزارت ارشاد هم در اين رابطه تنها پيشبرد اين سيستم است ، ارشاد سعي مي كند تا شيوه هاي نوين را در اين رابطه پيدا كند تا كتاب هر چه سريعتر و آسان تر به دست مصرف كننده برسد .

وي در ادامه افزود : اگر وزارتخانه و يا سازماني هم در اين رابطه به ما كمك مي كند وظيفه اي ندارد و اين كاربراي آن سازمان زحمت اضافه اي است، چون اساسا كار اين وزارتخانه چيز ديگري است و برگزاري نمايشگاه كتاب و يا برنامه هايي از اين دست كار فوق برنامه است كه آن را بر عهده مي گيرند .

شعاعي ادامه داد : ما بايد به اين سمت پيش برويم كه سازمانها اين برنامه ها را كار فوق برنامه خود ندانند و اين براي آنها نوعي وظيفه تصور شود ، البته يكي از برنامه هاي من هم در دوره معاونت همين است كه طرح جامع كتاب را در سطح كلان كشور مطرح كنم ، در اين صورت خود نهادها با حمايت و يا بدون حمايت ارشاد ، اين كار را وظيفه خود مي دانند .

وي در ادامه اشاره كرد : در حال حاضر ارشاد از تمام طرحهايي كه در اين زمينه مي شود استقبال مي كند ، قبول كنيد كه برداشتن اين گام بسيار مهم است و همين كه سازماني مسئوليت آنرا برعهده گيرد جاي تشكر و قدرداني دارد ، در هر صورت اين گام اول است و در مراحل بعدي بايد اين نقش حمايتي ارشاد و همچنين نوع توزيع تعريف شود .

وي در پاسخ يه اين سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه " با وجود اينكه در حال حاضر دو سال است كه وزارت صنايع تجهيز كتابخانه هاي كارگاهها را برعهده گرفته و در هفته كتاب سال گذشته هم اين وزارتخانه از دست اندركاران اين طرح تقديركرد اما هنوز هيچ حركتي مشاهده نشده است " گفت : قرار است توافقنامه اي بين وزراي وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن و وزارت ارشاد به امضاء برسد و بر طبق اين موافقتنامه زمينه اين فعاليت فراهم شود ، بر طبق اين موافقتنامه ، وزارت ارشاد همچنان نقش حمايتي خود را حفظ كرده و وزارتخانه ها حامي مالي اين طرح ها خواهد بود ، در اين طرح كتاب توسط مصرف كننده انتخاب خواهد شد ، به هر حال براي انجام چنين طرح هايي به مرور زمان و تجربه نياز است كه اميدواريم با همكاري نهادها وسازمان هاي مختلف به طرح ايده آل دست يابيم .