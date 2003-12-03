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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۱۰

معاون امور فرهنگي در گفت و گو ي اختصاصي با "مهر":

تمام تلاش ما اين است كه به طرح جامع كتاب در كشور برسيم

تمام تلاش ما اين است كه به طرح جامع كتاب در كشور برسيم

هيچ نهادي مسئوليت توزيع كتاب را به راحتي قبول نمي كند و تمام تلاشمان اين است كه به طرح جامع كتاب در كشور برسيم .

محمد علي شعاعي معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با بيان اين مطلب در پاسخ اين سوال كه چرا با اينكه  وزارت صنايع ،  مسئوليت توزيع  و تجهيز كتابخانه هاي  كارگاهها و كارخانه هاي صنعتي را برعهده گرفته ، كار مثبتي در اين زمينه انجام نمي دهد  و در اين زمينه  وزارت ارشاد هم هيچ دخالتي نمي كند گفت : ما در اين رابطه با سيستم پيچيده اي به نام توزيع روبرو هستيم و تمام تلاش  وزارت ارشاد هم در اين رابطه تنها پيشبرد اين سيستم است ، ارشاد سعي مي كند تا شيوه هاي نوين را در اين رابطه پيدا كند تا كتاب هر چه سريعتر و آسان تر به دست مصرف كننده برسد .
وي در ادامه افزود : اگر وزارتخانه و يا سازماني هم در اين رابطه به ما كمك مي كند وظيفه اي ندارد و اين كاربراي آن سازمان زحمت اضافه اي است، چون اساسا كار اين وزارتخانه چيز ديگري است و برگزاري نمايشگاه كتاب و يا برنامه هايي از اين دست كار فوق برنامه  است كه آن را بر عهده مي گيرند .
شعاعي ادامه داد : ما بايد به اين سمت پيش برويم كه سازمانها اين برنامه ها را كار فوق برنامه خود ندانند و اين براي آنها نوعي وظيفه تصور شود ، البته يكي از برنامه هاي من هم در دوره معاونت همين است كه طرح جامع كتاب را در سطح كلان  كشور مطرح كنم ، در اين صورت خود نهادها با حمايت و يا بدون حمايت ارشاد ، اين كار را وظيفه خود مي دانند .
وي در ادامه اشاره كرد : در حال حاضر ارشاد از تمام طرحهايي كه در اين زمينه مي شود استقبال مي كند  ، قبول كنيد كه برداشتن اين گام بسيار مهم است و همين كه سازماني مسئوليت آنرا برعهده گيرد جاي تشكر و قدرداني دارد ، در هر صورت اين گام اول است و در مراحل بعدي بايد اين نقش حمايتي ارشاد و همچنين نوع توزيع تعريف شود .
وي در پاسخ يه اين سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه  " با وجود اينكه در حال حاضر دو سال است كه وزارت صنايع تجهيز كتابخانه هاي كارگاهها را برعهده گرفته و در هفته كتاب سال گذشته هم اين وزارتخانه از دست اندركاران اين طرح تقديركرد اما هنوز هيچ حركتي مشاهده نشده است " گفت : قرار است توافقنامه اي بين وزراي وزارتخانه هاي  كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع  و معادن و وزارت ارشاد به امضاء برسد و بر طبق اين موافقتنامه زمينه اين فعاليت فراهم شود ، بر طبق اين موافقتنامه ، وزارت ارشاد همچنان نقش حمايتي  خود را حفظ كرده و وزارتخانه ها حامي مالي  اين طرح ها خواهد بود ، در اين طرح  كتاب توسط مصرف كننده انتخاب خواهد شد ، به هر حال براي انجام چنين طرح هايي به مرور زمان و تجربه نياز است كه اميدواريم با همكاري نهادها وسازمان هاي مختلف به طرح ايده آل دست يابيم . 

 

کد مطلب 41610

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