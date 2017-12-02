به گزارش خبرنگار مهر، علی مالمیر عصر شنبه در بازدید از محوطه کاوش میدان امام(ره) همدان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کاوش اضطراری از زمان کشف تابوت سفالی شروع شد، اظهار داشت: با توجه به پیاده راه سازی میدان امام فضای مناسبی برای کاوش فراهم شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از خاک های انباشته شده در این محوطه مربوط به دوره معاصر بود که با برداشتن این انباشت، زمینه برای کاوش ایجاد شد، ادامه داد: در جلساتی با شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان بر سر این موضوع که در صورت کشف آثار قابل توجه، سایت موزه در محل راه اندازی شود، توافق به عمل آمد.

مالمیر همچنین عنوان کرد: اینکه آثار کشف شده دارای اهمیت باشند یک بحث است و اینکه شرایط برای سایت موزه فراهم باشد بحث دیگری است.

وی با بیان اینکه آثار به دست آمده مربوط به دوران مختلفی از ماد تا اسلام است، یادآور شد: سفال هایی از ماد تا دوران اسلامی در ترانشه های کاوش شده به دست آمده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان با تأکید بر اینکه هنوز تصمیم قطعی برای اینکه سایت موزه راه اندازی شود؛ گرفته نشده است، یادآور شد: بر اساس شرایط و آثار کشف شده، ظرفیت سنجی برای راه اندازی سایت موزه انجام می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس کاوش های چند هفته اخیر دو تابوت سفالی دوران اشکانی به دست آمد و در سطوح بالاتر نیز سفال به دست آمده است.

مالمیر با اشاره به اینکه هیچ مبحثی در خصوص سازه معماری تاریخی در این منطقه وجود ندارد، عنوان کرد: گاهی مباحث غیر کارشناسی در فضای مجازی مطرح می شود که آسیب زاست چراکه بحث پژوهشی در این کاوش مد نظر است و با این مباحث غیرکارشناسی، موضوع اصلی دچار گرد و غبار می شود به طوریکه برخی افراد ترانشه ها را دیدند و آثار به دست آمده را سازه های معماری دانستند در حالیکه چنین نیست.

وی گفت: در کمیته باستان شناسی، نظر اعضا این بود که کاوش تداوم یابد و احتیاط را در این دیدند که حفاری توسعه پیدا کند که پیش بینی می شود کاوش ۱۰ روز طول بکشد و کار تمام شود.

مالمیر با بیان اینکه اگر به معماری بربخوریم کاوش ادامه می یابد، اظهار داشت: کاوش زمانی خاتمه می یابد که دلیلی برای ادامه آن نداشته باشیم و اثری یافت نشود.

وی در خصوص کشف آثار ارزشمند قیمتی در ترانشه ها، اظهار داشت: از لحاظ فرهنگی، نمی توان قیمت اقتصادی بر آثار کشف شده تعیین کرد و آثار به دست آمده از لحاظ فرهنگی ارزشمند هستند.

مالمیر با بیان اینکه در صورت نتیجه گیری برای راه اندازی سایت موزه، مشاوره ها انجام خواهد شد که کار با چه تجهیزاتی صورت بگیرد، گفت: هنوز تصمیمی برای سایت موزه گرفته نشده و باید مباحث فنی بررسی شود.

وی با بیان اینکه دغدغه زیادی در استان همدان در خصوص کاوش در محوطه میدان امام وجود دارد، یادآور شد: در این زمینه باید ملاحظات فنی رعایت شود و اگر به خاک بکر برسیم ممکن است کاوش متوقف شود.

مالمیر با تأکید بر اینکه همه چیز به نتیجه کاوش ها بستگی دارد، عنوان کرد: اگر نیاز باشد کف سازی ها برداشته می شود چراکه همدان تاریخی است و ممکن است به آثاری بربخوریم.

وی همچنین عنوان کرد: محدودیتی برای اعتبار در راستای کاوش در محوطه وجود ندارد و حتی اگر نیاز باشد اعتبار سایر بخش ها به کاوش اختصاص داده می شود.

مالمیر با اشاره به استقبال از راه اندازی سایت موزه در منطقه، گفت: ما از لحاظ گردشگری و فنی استقبال می کنیم اما باید ظرفیت وجود داشته باشد تا بتوان سایت موزه ایجاد کرد.

وی افزود: ممکن است به جمع بندی برسیم که ترانشه ها به سایت موزه تبدیل شود و یا آثار منتقل شود و اطلاعات برداشت و ترانشه ها با خاک پوشانده شود چراکه بهترین ابزار برای حفظ آثار، خاک است و همانطور که گفته شد داده ها برای تصمیمات نهایی کافی نیست.

