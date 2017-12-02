انعقادتفاهمنامه اتاق تعاون و دانشگاه/تاسیس مراکز آموزشی بخش تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تعاون ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) با حضور بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و سعید قاضی مغربی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) به امضا رسید.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در جریان امضای این تفاهم‌نامه گفت: ما در بخش تعاون، این نیاز را احساس کردیم که در جهت نزدیکی علم و عمل دچار کمبود هستیم و ارتباط دانشگاه و تولید در کشور با یکدیگر فاصله زیادی دارند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد با وجود ظرفیت‌های علمی در کشور، اما معطوف به دانش خارج از کشور هستیم و این یکی از نقاط ضعف اصلی در کشور به شمار می‌رود، افزود: بنابراین با هدف ارتباط بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور با دانشگاه، این تفاهم‌نامه به امضا رسید.

رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه در حال حاضر غالب اقتصاد ایران در اختیار بخش دولت است، گفت: حدود ۸۰ درصد از اقتصاد کشور دولتی است و از ۲۰ درصد باقی‌مانده، حدود ۱۳ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و فقط حدود ۷ تا ۸ درصد در اختیار بخش تعاون قرار دارد؛ در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اسناد بالادستی، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد.