ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در زلزله اخیر استان کرمانشاه تعدادی از مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت آسیب دیدند اما در حال حاضر همه مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده فعال هستند.

وی بیان کرد: تیم‌های سیار بهداشتی و درمانی برای ارائه خدمات بیشتر هر روز به روستاهای مناطق زلزله زده مراجعه می‌کنند و به ارائه خدمات پزشکی، مامایی، مبارزه با بیماری‌ها، کنترل بهداشت محیط و همچنین دارو، شیر خشک، پد بهداشتی و پوشک بچه می‌پردازند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: ۴۵ کانکس به جای خانه‌های بهداشت آسیب دیده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه استقرار یافتند.

شکیبا اظهار داشت: بعضاً واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی در مناطق زلزله زده در ساختمان‌های مستحکم استقرار یافتند.