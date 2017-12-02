دستگیری کلاهبردار با اخذ بیعانه در آگهی های سایت دیوار

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر در این رابطه بیان داشت: در پی تماس یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق فضای مجازی عوامل عملیات کلانتری با شیوه های خاص پلیسی در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و اعتراف کرد از طریق آگهی در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری می نمود.

سرهنگ اردشیر نادری گفت: به این طریق که کالای مورد نظر را در سایت مذکور آگهی می کرد و پس از جذب مخاطب به جهت نگه داشتن کالا مبلغ ۵۰ هزار تومان بیعانه می گرفت و هزینه بیعانه را به کارت شخص کارتن خوابی واریز می کرد که از قبل از او خریده بود و سپس گوشی اش را از دسترس خارج می کرد.

وی افزود: سپس متهم از طریق کارت های مختلف بانکی که در اختیار داشت به شیوه های گوناگون آن را نقد می کرد.

رییس کلانتری ابوذر به شهروندان توصیه کرد مراقب انجام معاملات در فضای مجازی باشند و فریب وعده این قبیل کلاهبرداران را نخورند.