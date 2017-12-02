آخرین اخبار از تعطیلی دانشگاههای کرمان/ سفر ابتکار به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان امتحانات و کلاس های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری حرفه ای، دکتری تخصصیphd،در این چهار مقطع از ۱۲تا۱۴آذر برگزار نمی شود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان هم اعلام کرد غیبت دانشجویان در این روزها موجه است و برگزاری امتحانات به هفته آینده موکول شده است.

ریاست امور پردیس های استان کرمان نیز اعلام کرد: با توجه به پس لرزه های زیاد زلزله روز جمعه و وحشت دانشجویان از رفتن به کلاس و خوابگاه، بنا به نظر شورای اداری استانی در جهت حفظ سلامت روحی و جسمی

دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان کرمان اعم از پردیس خواجه نصیر و شهید باهنر تا تاریخ ۱۷ آذرماه تعطیل می باشد.

گفته می شود سفر ابتکار به استان کرمان که قرار بود در جمع دانشجویان سخنرانی کند نیز به تاخیر افتاده است.

مدارس و مهدکودک های شهر کرمان و راور نیز فردا تعطیل است.