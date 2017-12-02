توجه به رعایت ایمنی و استاندارد آسانسورها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خرید آسانسور باید از شرکت های نصاب مجاز آسانسور که دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر از سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند، صورت گیرد.

وی ادامه داد: لیست این شرکت ها در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل استاندارد استان بوشهر منتشر شده و متقاضیان می توانند با مراجعه به این پایگاه و یا این اداره کل این لیست را مشاهده کنند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به لزوم اطمینان از اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ شرکت های نصاب مورد استفاده، خاطر نشان کرد: متقاضیان توجه داشته داشته باشند در هنگام عقد قرارداد با شرکت های نصاب آسانسور، به مواردی چون قطعات، کشور سازنده، علامت تجاری قطعه، مدت زمان اجرای پروژه تا استانداردسازی و دریافت گواهی ایمنی آسانسور در متن قرارداد، دقت کنند.

وی در خصوص موارد استاندارد اجباری در آسانسور اظهار داشت: پنج قطعه از قطعات آسانسور مشمول استاندارد اجباری بوده و باید کاربرد استاندارد داشته باشند که این قطعات شامل پاراشوت (ترمز اضطراری)، تابلو فرمان، ضربه گیر کابین و کادر وزنه، قفل درب طبقات و گاورنر است.

بهره‌مند تأکید کرد: آسانسورهایی که تأییدیه از اداره استاندارد نداشته باشند، مشمول خدمات شرکت‌های بیمه نیستند و هرگونه خسارات مالی و جانی متأثر از آسانسورهای غیراستاندارد، بر عهده مالک ساختمان است.