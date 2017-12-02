معابر شهری و ادارات قزوین برای تردد معلولان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق قاسمی روز شنبه به مناسبت روز جهانی معلولان در مرکز توانبخشی بهار قزوین اظهار داشت: با فعال شدن مراکز جامع توانبخشی اقدامات لازم برای خدمت رسانی مهیا شده و با کمک خیرین و تشکل های غیر دولتی امیدواریم بخشی از نیازهای افراد تحت پوشش تامین شود.

وی بیان کرد: برخی افراد بیش از ۱۱ سال است در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند و خدمت رسانی به این افراد با عشق و علاقه و انگیزه ای مثال زدنی همچنان با قوت ادامه دارد.

رئیس مرکز توانبخشی بهار قزوین تصریح کرد: یک سوم کسانی که در مرکز نگهداری می شوند قادرند پس از دریافت خدمات توانبخشی به جامعه بازگردند اما متاسفانه جامعه تلقی درستی از بیماران روانی ندارد لذا همراهی کمتری را شاهدیم.

قاسمی که خود نیز از معلولان است و مشکلات این گروه را بهتر درک و لمس می کند تصریح کرد: متاسفانه وضعیت مناسب سازی معابر برای تردد معلولان به هیچ وجه مناسب نیست و انتظار داریم برخی مسئولان به جای شعار دادن در عمل نیز کاری کنند.

وی بیان کرد: تردد و عبور در معابر عمومی و ادارات حتی استانداری برای هیچ معلولی مناسب نیست و معلوم نیست تا چه زمان باید معلولان از مشکلات خود بگویند و مسئولان فقط تایید کنند.

قاسمی اضافه کرد: خیرین و تشکل های مردمی بدون هیچ چشمداشتی به کمک معلولان آمده اند و شاید اگر نگاه خوب مدیر کل بهزیستی استان که با مشکلات معلولان مانوس است و خیرین نبودند بسیاری از مشکلات ما همچنان باقی بود.

وی گفت: در مرکز شبانه روزی ۶۰ نفر و روزانه ۱۵۰ بیمار روانی نگهداری می شوند.