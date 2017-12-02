دریافت ۸۰۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن معلولان در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قربانی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طی ۶ ماه نخست امسال ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن معلولان جذب‌شده و تا پایان سال ۸۰۰ میلیون تومان دیگر نیز جذب خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۸۶ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند و بیش از ۱۹۰ فعالیت به سازمان بهزیستی تحویل شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۴۰۰ نیروی قراردادی در سازمان بهزیستی استان فعالیت می‌کنند.

قربانی بابیان اینکه بیش از ۹۴ درصد خدمات این سازمان به بخش غیردولتی واگذارشده است، افزود: هشت هزار نفر در ۵۰۰ مرکز غیردولتی بهزیستی مشغول به فعالیت هستند.

وی درباره مناسب‌سازی معابر برای معلولان در خراسان شمالی گفت: استان رتبه ۱۳ ازلحاظ مناسب‌سازی را دارد با توجه به اینکه به نسبت بسیاری از استان‌ها وضعیت مطلوبی داریم اما هنوز تا رسیدن به ایده آل‌ها فاصله‌داریم.

این مسئول اضافه کرد: طی جلسه‌ای با استانداری و دستگاه‌های اجرایی مقررشده تا تمام شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای سال ۹۷ در حوزه مناسب‌سازی اعتباراتی در نظر بگیرند.

مدیرکل بهزیستی استان مطرح کرد: با فراهم شدن اعتبارات موردنیاز درصدد هستیم تا ظرفیت کمپ لنگر را برای ترک معتادان به ۱۰۰ نفر افزایش دهیم.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و ۷۶۴ نفر در کمپ ترک اعتیاد پذیرش شدند.

قربانی همچنین درباره تأمین مسکن خانواده‌های دو معلولی در خراسان شمالی گفت: تاکنون ۱۳۹ واحد مسکن به خانواده‌های دو معلولی تحویل داده‌شده و تلاش داریم تا پایان امسال ۱۰۰ واحد مسکن دیگر به این خانواده‌ها واگذار شود.

وی بابیان اینکه به‌کارگیری و استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی یکی از چالش‌های موجود است، افزود: در حال حاضر ۴۰۰ نیروی معلول متقاضی کار در استان وجود دارد که سال گذشته توانستیم تنها پنج نفر از این افراد را در دستگاه‌های اجرایی جذب کنیم.

قربانی بابیان اینکه سازمان بهزیستی به‌عنوان یک سازمان مطالبه گر به‌تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نیاز جذب این متقاضیان باشد، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف هستند تا سه درصد از استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند.

وی بابیان اینکه درزمینه ساماندهی کودکان خیابانی باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی مباحث ریشه‌ای حل شود، تصریح کرد: طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی با کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط هر دو هفته یک‌بار انجام و به نیازهای این کودکان رسیدگی می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی مطرح کرد: طی سال گذشته ۱۶۰ کودک خیابانی بین سن ۹ تا ۱۲ سال ساماندهی شدند که به دلیل اجبار والدین به کار و یا تکدی گری روی می‌آورند.

قربانی اظهار کرد: این کودکان در مراکز شبانه‌روزی نگهداری و در مراکز مداخله در بحران به مسائل و مشکلات این افراد رسیدگی می‌شود.