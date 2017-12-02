ضرورت تبدیل صادرات به هسته کلیدی/ منطقه آزاد ارس قطار توسعه استان

مجید خدابخش شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از تبدیل منطقه آزاد ارس به‌عنوان الگوی اشتغال‌زایی کشور تا سه سال آینده خبر داد و گفت: تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان در این منطقه ضروری است.

وی همچنین در ادامه جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری ارس ضروری دانست و افزود: این منطقه صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور به‌حساب می‌آید و بستر فعالیت برای شرکت‌های سازنده تجهیزات دانش‌بنیان و گلخانه‌ای و جذب فارغ‌التحصیلان منطقه توسط این شرکت‌ها آماده است.

استاندار آذربایجان شرقی از رفع موانع و مشکلات طرح انتقال آب در ارتباط با کشت و زرع و شرب خبر داد.

خدابخش بابیان اینکه کارخانه‌های تولیدی در منطقه آزاد تجاری ارس محور فعالیت‌های دانش‌بنیان هستند، خاطرنشان کرد: واحد تولیدی کفش با ۲۵۰ نفر نیرو با برند ایتالیا فعالیت می‌کند و یک واحد گلخانه‌ای نیز با چهارصد نفر نیروی کار محصولات تولیدی خود را صادر می‌کند که این امر مصداق بارزی از اقتصاد مقاومتی است.

گفتنی است استاندار آذربایجان شرقی شنبه در سفر یک‌روزه خود به منطقه آزاد تجاری جلفا از واحدهای تولیدی فرآورده‌های لبنی راین و تولید کفش دنیللی، واحد گلخانه‌ای تارلا امین ارس، ایستگاه پمپاژ طرح توسعه بهره‌برداری از رودخانه ارس، فرهنگسرای منطقه آزاد ارس و واحد نساجی جلفا کاران ارس بازدید کرد.