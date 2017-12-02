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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۴

مجتهد فاش کرد:

تحرکات «متعب بن عبدالله» محدود شده است/میل به انتقام جویی

تحرکات «متعب بن عبدالله» محدود شده است/میل به انتقام جویی

افشاگر اسرار درونی آل سعود با اشاره به محدود شدن تحرکات متعب بن عبدالله پس از رهایی از بازداشت به وجود میل انتقام جویی نزد وی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره مجتهد اعلام کرد: متعب بن عبدالله وزیر سابق گارد ملی عربستان در قصرش در نزدیکی وزارت گارد ملی است و احتمالا حضور وی در بیمارستان با هدف اطمینان بوده است.

وی فاش کرد: متعب از سوی افراد گارد ملی تحت نظر است و تحرکات وی محدود شده است اما در حبس خانگی نیست. وی دچار ضربه روحی و روانی شده است و جز برادرانش به ملاقاتش نیامده اند. متعب پس از خروج از بازداشت اعلام کرده است که آمریکایی ها وی را خارج کرده اند. شاهزاده متعب یک ریال به محمد بن سلمان نداده است.

افشاگر اسرار درونی آل سعود اعلام کرد: وی قبل از رها شدن نمی دانست که در رسانه ها به عنوان فردی فاسد معرفی شده است.

وی فاش کرد: به نظر می رسد که متعب میل انتقام جویی دارد اما هنوز تحت ضربه روحی و روانی است.

کد مطلب 4161150

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