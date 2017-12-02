دستگیری اعضای باند توزیع مواد مخدر صنعتی در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مکی امروز در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام شکایت تعدادی از اهالی شهرستان دهلران مبنی بر توزیع موادمخدر توسط چندین نفر، مراتب بصورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان با هماهنگی و دستور ویژه دادستان و کارهای اطلاعاتی شبانه روزی، مخفیگاه اعضای باند مورد نظر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: اعضای این باند در یک عملیات غافلگیرانه و پس از چندین ساعت تعقیب و گریز فراوان دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی داده شدند.

وی افزود: از اعضای این باند ۳ نفره توزیع موادمخدر ۸۶ گرم مواد مخدر از نوع هرویین کشف شد.

سرهنگ مکی با تشکر از همکاری صمیمانه مردم شهرستان دهلران و ابراز محبت آنان، گفت: توجه مردم و اهمیت دادن به موضوع امنیت و آرامش جامعه و مهمتر همکاری با پلیس عرصه را بر مجرمین و اراذل و اوباش تنگ کرده و جایی برای مجرمین در شهرستان دهلران وجود نخواهد داشت.