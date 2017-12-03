لوله های آب روستاهای بهبهان با شکستگی بالایی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شبرو شامگاه شنبه در جلسه شورای سلامت خوزستان با اشاره به اینکه دسترسی آحاد مردم به آب سالم یکی از شاخص های مهم است، اظهار کرد: آمار ارائه شده در حوزه آب و فاضلاب تنها خاص مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بهبهان است.

وی با اشاره به اینکه مردم برخی از بخش های شهرستان بهبهان گلایه های بسیاری از وضعیت آب دارند، افزود: نظارت و پایش ها شامل کلرسنجی، نمونه گیری های ماهانه از شبکه های تأسیسات و لوله کشی، نمونه گیری در شکستگی ها، انجام آزمایشات میکروبی، بازدید از تأسیسات آبرسانی می شود.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان با اشاره به شکستگی بالای لوله در روستاهای مورد تحقیق قرار گرفته است، تصریح کرد: آمار کلرسنجی طی ۶ ماهه اول سال جاری برگرفته از سامانه بازرسی بهداشت محیط و کار وزارتخانه است؛ درصد باقیمانده کلر در ۲۰۳ روستای تحت پوشش این شهرستان را بررسی و فقط ۱۳.۲ درصد کلر آزاد مطلوب را داشتند.

شبرو در پایان با اشاره به اینکه ۷۹.۹ درصد روستاها میزان کلر موجود در آب آنها صفر بوده است، بیان کرد: در بسیاری از فصول سال آب را به وسیل تانکر بین این روستاها توزیع می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی کریمی در پاسخ به اظهارات وی گفت: در ابتدا باید اعلام شود که ۷۰ روستا در این شهرستان به دلایل مختلف تحت پوشش آبفار بهبهان نیستند.

مدیرعامل آبفار خوزستان ادامه داد: مطلوبیت کلر ما ۹۷ و مطلوبیت میکروبی هم ۹۸ درصد است؛ این امکان وجود ندارد که میزان مطلوبیت میکروبی ۹۸ درصد باشد ولی آب کلرزنی نشده باشد.

وی عنوان کرد: در فرسودگی شبکه ها و تجهیزات شکی نداریم چون اعتباراتی طی سال های اخیر از منابع استان به بازسازی و اصلاح به ما اختصاص ندادند.

کریمی در پایان یادآور شد: بخشی از مشکلات موجود به فرسودگی شبکه ها وجود دارد ولی به نظر من اعداد و ارقام اعلامی شما به بازنگری جدی و بازدید مشترک آبفار با بهداشت نیاز دارد.