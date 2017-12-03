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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۶

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان خبر داد.

انتخاب کارون به عنوان پایلوت مقابله با نا امنی غذایی در خوزستان

انتخاب کارون به عنوان پایلوت مقابله با نا امنی غذایی در خوزستان

اهواز ـ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان از انتخاب شهرستان کارون به عنوان شهر پایلوت مقابله با مشکلات نا امنی غذایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کریمی کیا شامگاه گذشته در شورای سلامت استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که خوزستان در خصوص مواد غذایی دارد و جزو هفت استان ناامن مطرح شده، وزارت بهداشت این استان را به عنوان یکی از استان های شروع کننده فعالیت های اجرایی در این زمینه اتنخاب کرد.

وی افزود: شروع این طرح در شهرستان کارون بود و بعد از کارهای مطالعاتی، اعتبارات اخذ شده ملی را به این شهرستان تزریق کردیم؛ البته اعتبارات کشوری محدود بود ولی ما دو برابر آن را در اختیار کارون قرار دادیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان تصریح کرد: برای ارتقای شاخص های امنیت غذایی در استان خوزستان انشاالله در سال های آینده اجرای طرح را به شهرهای ناامن غذایی دیگر استان تسری می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه سازمان های مردم نهاد فعالیت های انجام شده خود با محوریت بررسی میزان ناامنی غذایی در کارون را ارائه و از وجود یک هزار خانوار ناامن غذایی در این شهرستان خبر دادند.

کد مطلب 4161185

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