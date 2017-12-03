۳۰ درصد خانواده های خوزستان دچار نا امنی غذایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نظری شامگاه شنبه در شورای سلامت خوزستان اظهار کرد: در امر ارتقای امنیت غذایی، گروهی تشکیل و کار بررسی سه هزار خانوار شهری در شهرستان کارون را انجام و وجود مشکلات عدیده غذایی یک هزار خانوار را گزارش دادند.

وی با اشاره به اینکه همه باید زندگی خوب و شرایط مناسبی برای زیست داشته باشد، گفت: شهرستان کارون به عنوان پایلوت انتخاب شده است. اگر تعداد خانوار دارای ناامنی غذایی آن را که ۳۰ درصد هستند برای استان به ۱۰ درصد کاهش دهیم باز هم زنگ خطری برای استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در کل بارندگی اول کل مراجعات ۳۳۰ نفر و در بارندگی دوم نیز به تناسب کمتر از آن بود؛ در سال ۹۴ تعداد ۲۶ هزار نفر مراجعه کننده به مراکز درمانی با مشکل تنفسی داشتیم.

نظری بیان کرد: آن چیزی که در اواخر برای حساسیت های تنفسی اعلام شد، درخت کونوکارپوس بوده ولی با این وجود من قبلا بارها از وجود آن تقدیر و از آن کسی که این درخت را کاشته و در زمینه توسعه فضای سبز شهر همکاری داشته تشکر کردم.

وی عنوان کرد: گرده افشانی این درخت باعث ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان بوده که هرس به موقع آن باعث کاهش مراجعه بیماران تنفسی به مراکز درمانی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز یادآور شد: عوامل آلوده کننده محیط زیست فراوان هستند، فلرهای نفتی، تولید نامناسب نفت و ... بارها اعلام شده که در صورت پرداختن به بحث سلامت باید این میزان آلودگی ها را کاهش داد.

نظری در پایان گفت: بودجه بسیار خوبی را در زمینه آب و فاضلاب در حال اختصاص است که از آنها تقاضا داریم تا نقاط دارای معضلات بیشتر را در اولویت قرار بدهد؛ معاونت بهداشت نقاط خطر را شناسایی کرده که باید آنها را در اولویت اجرای پروژه های خود قرار بدهند.