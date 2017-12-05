خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: سال‌هاست اخلاق و جوانمردی در ورزش جای خود را به بی‌اخلاقی و پول داده‌ و نتیجه گرایی و قهرمان‌پروری پایه‌های فرهنگی ورزش کشور را متزلزل کرده است تاجایی که امروز شاهد سیر صعودی بی‌اخلاقی در ورزش پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین (همدان) نیز هستیم و این موضوع دیگر به امر عادی تبدیل‌شده که باید جلوی این بی‌اخلاقی‌ها ایستاد.

فاصله قهرمانی تا پهلوانی فقط یک کلمه است، «اخلاق» واژه گمشده ورزش کشور است و بسیاری از مردم معتقدند عدم برخورد قاطع با رفتارهای اشتباه باعث شده تا این رفتارها ادامه‌دار شوند.

بی‌اخلاقی در ورزش تنها در نحوه آداب معاشرت و نحوه برخورد یک ورزشکار در داخل و خارج از میدان ورزشی خلاصه نمی‌شود بسیاری تصور می‌کنند بی‌اخلاقی در ورزش تنها در نحوه آداب معاشرت و نحوه برخورد یک ورزشکار در داخل و خارج از میدان ورزشی خلاصه می‌شود درحالی‌که نحوه برخورد و رعایت ادب و نزاکت تنها یکی از شاخصه‌های اخلاق در ورزش است.

دوپینگ، خشونت، فریب در ورزش، رشوه‌خواری، بازی ناجوانمردانه، شکستن قوانین و تبعیض‌های جنسیتی از دیگر شاخصه‌های اخلاق در ورزش محسوب می‌شوند و درصورتی‌که یک ورزشکار بتواند این موارد را رعایت کند آنگاه می‌توان از وی به‌عنوان یک چهره‌ ورزشی با اخلاق یاد کرد.

آنچه مشوهد است اینکه با حرفه‌ای شدن بسیاری از ورزش‌ها، نتیجه گرایی در اولویت مدیران، مربیان و ورزشکاران قرار گرفته و در ورزش حرفه‌ای پول‌های کلانی ردوبدل می‌شود و همین عامل باعث می‌شود بسیاری از لازمه‌های ورزش که اخلاق ورزشی نیز یکی از آن‌ها است نادیده گرفته شود.

از دیرباز تاکنون اخلاق‌مداری یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ورزش ایران بوده و یک قهرمان ورزشی بیشتر از آنکه به جهت پیروزی‌ها و کسب مدال صاحب ارج‌وقرب شود این اخلاق‌مداری اوست که باعث می‌شود نامش برای همیشه در اذهان مردم ماندگار شود که نمونه بارز این مطلب جهان‌پهلوان تختی است که سال‌ها از مرگ او می‌گذرد اما همچنان نامش ورد زبان مردم است و بسیاری از ورزشکاران کشورمان از غلامرضا تختی به‌عنوان الگوی خود یاد می‌کنند.

در حال حاضر نیز در ورزش ایران چهره‌هایی یافت می‌شوند که می‌توان درزمینهٔ اخلاق‌مداری از آن‌ها به‌عنوان الگو یاد کرد؛ هرچند این روزها آن‌قدر شاهد بی‌اخلاقی‌های گوناگونی در ورزش هستیم که با ادامه این روند شاهد مرگ اخلاق در ورزش خواهیم بود.

متأسفانه بی‌اخلاقی در ورزش استان‌همدان نیز در حال گسترش است و حواشی و بی‌اخلاقی‌های زیادی در هیئت‌های ورزشی وجود دارد و شاهد ترور شخصیت روسای هیئت‌های ورزشی توسط ورزشکاران و مربیان هستیم.

درگیری روسای هیئت‌های ورزشی استان‌همدان با ورزشکاران و مربیان که نمونه آن در هیئت‌هاکی و درگیری پیشکسوتان هیئت بوکس استان و برگزاری مجمع فوق‌العاده این هیئت بودیم؛ حواشی در کشتی نهاوند و ملایر و استعفای روسای هیئت‌های کشتی این دو شهرستان و مصاحبه‌هایی که هر روز ورزشکاران و مربیان علیه یکدیگر انجام می‌دهند؛ نمونه ای ازآن است.

بیشتر بی‌اخلاقی‌ها در حوزه رشته ورزشی فوتبال اتفاق می‌افتد

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بی‌اخلاقی در ورزش اظهار داشت: متأسفانه بیشتر بی‌اخلاقی‌ها در حوزه رشته ورزشی فوتبال اتفاق می‌افتد و علت اصلی این موضوع هم این است که بیشتر از اینکه اخلاق در اولویت باشگاه باشد اصل اول مسائل مالی و قراردادها است که در اولویت قرار دارد.

اسدالله ربانی مهر با بیان اینکه ما در ورزش از مدیرانی که نگاه فرهنگی دارند بسیار کم استفاده می‌کنیم و حتی مدیران عامل باشگاه‌های فوتبال از نگاه فرهنگی فاصله‌دارند، گفت: در بخش ورزش به خصوص رشته ورزشی فوتبال باید برای مربیان، بازیکنان و داوران کلاس‌های آموزشی برگزار کنیم.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان بابیان اینکه باشگاه‌ها به بحث فرهنگ اهمیت خاصی نمی‌دهند، گفت: برای رسیدن به نقطه آرمانی باید همه دستگاه‌ها در امر فرهنگ و اخلاق ورود پیدا کنند و از سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما و بسیج ورزشکاران و سایر نهادها و سازمان دولتی و غیردولتی باید درزمینهٔ گسترش اخلاق اسلامی در ورزش فعالیت کنند.

ربانی عنوان کرد: هرچه قدر که از مسائل حاشیه‌ای و بی‌اخلاقی‌ها دور باشیم به تبع این موضوع ورزش ما نیز بیشتر رشد خواهد کرد.

وی بابیان اینکه در کنار این بی‌اخلاقی‌ها مسائل فرهنگی و اخلاقی بسیاری نیز وجود دارد، بیان کرد: در همدان طی یک ماه گذشته شاهد زیبایی های فرهنگی بسیار زیادی بودیم که می‌توان به کمک بیژن حیدری ‌داور بین‌المللی استان به زلزله‌زده‌های استان کرمانشاه، جشن گل‌ریزان هیئت‌های ورزشی برای کمک به زلزله‌زده‌ها در زورخانه پهلوان میرزا همدانی و حضور ورزشکاران استان در مسابقات قرانی وزارت ورزش اشاره کرد.

برگزاری نمازجماعت در باشگاه‌های ورزشی استان‌همدان

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: در بسیاری از باشگاه‌های ورزشی استان‌همدان نماز جماعت برگزار می‌شود و ورزشکاران ما در هر زمان ممکن به دیدار خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌روند.

ربانی بابیان اینکه تا رسیدن به نقطه اوج فاصله زیادی داریم، گفت: سال گذشته در همدان مراسم تقدیر از ورزشکاران با اخلاق استان را برگزار کردیم و از خانواده شهید شمسی‌پور تقدیر صورت گرفت و ورزشگاه ملت همدان به نام این شهید بزرگوار مزین شد.

وی یادآور شد: ورزشکاران، مربیان و داوران با اخلاق و شاخصی در استان همدان داریم که می‌توانیم به داور استان که در کشور جنوبی از قضاوت دیدار رژیم صهیونیستی باز زد اشاره کنیم همچنین زهرا نعمتی پرچم‌دار المپیک که باحجاب خود باعث شد تا رهبری معظم انقلاب طی پیامی از ایشان تشکر کنند.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به بعضی بی‌اخلاقی‌ها در ورزش همدان بیان کرد: بعضی از بی‌اخلاقی‌ها و حاشیه‌های ورزش استان به دلیل عدم مدیریت صحیح روسای هیئت‌های ورزشی استان و اختلافاتی که در هیئت‌ها وجود دارد، اتفاق می‌افتد.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان بابیان اینکه رسانه‌ها باید در تبلیغات اخلاق یاری گر ورزش باشند، گفت: رسانه‌ها و مطبوعات در امر ترویج اخلاق تأثیرگذار هستند و باید در حوزه ریاست هیئت‌های ورزشی استان کلاس‌های آموزش فرهنگی برگزار کنیم.

دغدغه بسیج ورزشکاران پرداختن به موضوع اخلاق در ورزش است

رئیس بسیج ورزشکاران استان‌همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل اخلاق در ورزش اظهار داشت: بسیج ورزشکاران با تمام توان جلسات و همایش‌های مختلف را برای ورزشکاران و مربیان برگزار کرده و در دو سال اخیر بیشترین استقبال ورزشکاران را در رابطه با جذب به بسیج داشته‌ایم.

مهدی بابایی بابیان اینکه اخلاق مسئله‌ای نیست که با جلسه و برنامه و همایش حل شود، گفت: باید چندین دستگاه مختلف درگیر این موضوع شوند و مربیان، مسئولان ورزشی ادارات و تمامی متولیان ورزش در کشور دست‌به‌دست هم دهند تا بی‌اخلاقی‌ها در ورزش حل شود.

بسیج ورزشکاران با دست‌تنها نمی‌تواند یک‌تنه مشکل اخلاق در ورزش را حل کند

رئیس بسیج ورزشکاران استان‌همدان بابیان اینکه بسیج ورزشکاران با دست‌تنها نمی‌تواند یک‌تنه مشکل اخلاق در ورزش را حل کند، گفت: نهادهای مرتبط با ورزش باید دست‌به‌دست هم دهند.

وی بابیان اینکه جامعه ورزش جامعه بسیار گسترده‌ای است، افزود: مخاطبان ورزش در کشور بسیار زیاد هستند و ۹۰ درصد مخاطبان ورزش نیز سنین جوانان و نوجوان هستند و همه باید دست‌به‌دست هم دهیم تا در اخلاق اثرگذار باشیم.

رئیس بسیج ورزشکاران استان‌همدان عنوان کرد: در تمام ۹ شهرستان استان‌همدان بسیج ورزشکاران فعال بوده و در ادارات ورزش و یا در مجموعه‌های ورزشی دارای دفتر هستند

کارشناس اخلاق و مسائل تربیتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش بی‌اخلاقی‌ها در ورزش کشورمان اظهار داشت: متأسفانه در حالی یک ورزشکار باید الگوی اخلاق و اخلاق‌مداری برای تمام نوجوانان و جوانان جامعه باشد اما امروز اکثر ورزشکاران ما فرهنگ بی‌اخلاقی را گسترش می‌دهند.

محمدرضا وجدانی افزود: رشته فوتبال پرمخاطب‌ترین ورزش در دنیا و در کشور ما است اما هر روز شاهد بی‌اخلاقی در این ورزش هستیم تا جایی که حتی دو پیشکسوت فوتبال هم به هم رحم نمی‌کنند و با الفاظ ناشایست یکدیگر را از تیر می‌گذارند.

این کارشناس اخلاق و حوزه تربیتی بابیان اینکه فوتبال ما اوج بی‌اخلاقی در ورزش است، گفت: بی‌اخلاقی تنها به کار بردن الفاظ زشت نیست وقتی فوتبالیست معروف ما را در پارتی‌های شبانه باحالتی ناشایست دستگیر می‌کنند این موضوع نیز مصداق بی‌اخلاقی است و وقتی جوان و نوجوان ما می‌بیند که بازیکن سرشناس تیم سطح اول کشور قلیان می‌کشد این موضوع نیز رواج و گسترش ناهنجاری و بی‌اخلاقی در جامعه جوان ما خواهد بود.

نهادهای فرهنگی با بودجه‌های سنگین کم‌کاری می‌کنند

وجدانی عنوان کرد: گسترش این بی‌اخلاقی‌ها نشان می‌دهد که نهادهای فرهنگی ما با بودجه‌های سنگین کم‌کاری می‌کنند و حتی خود وزارت ورزش و جوانان نیز در این زمینه مقصر اصلی و شماره یک است.

وی با اشاره به وجود هزینه‌های میلیاردی در ورزش بیان کرد: در یک‌فصل فوتبال چند میلیارد تومان هزینه می‌شود و آیا نمی‌شود مقدار ناچیزی از این پول را صرف برگزاری کلاس‌های آموزشی فرهنگی اخلاقی برای بازیکنان، مربیان، داوران و مدیران باشگاه‌ها کرد.

این کارشناس اخلاق و حوزه تربیتی عنوان کرد: همچنین برخورد با بی‌اخلاقی‌ها نیز به نظرم جنبه تبلیغاتی دارد و بازدارنده نیست و باید برخوردهای بسیار و سنگینی صورت بگیرد تا دیگر شاهد این بی‌اخلاقی‌ها در ورزش نباشیم.

در پایان اینکه امروز اخلاق حلقه گمشده ورزش کشور بوده و روزبه‌روز با بی‌توجهی مدیران ورزشی، نهادهای فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان شاهد گسترش بی‌اخلاقی در ورزش کشور هستیم و به‌طورقطع یکی از دلایل عدم پیشرفت ورزش کشور پرداختن بیش‌ازحد به حاشیه‌ها و گسترش این بی‌اخلاقی‌ها است.

باید مدیران ما با برنامه‌ریزی مناسب به جنگ این بی‌اخلاقی‌ها در ورزش بروند تا باز هم شاهد ورزشکارانی به‌مانند تختی در ایران عزیزمان باشیم.