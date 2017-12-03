به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد حسینی‌ شاهرودی شامگاه شنبه در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) که در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت: خداوند به انسان قدرت اختیار داده است و انسان‌ ها می توانند با قوه تفکر پیشرفت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به وعده الهی در خصوص پیروزی حق بر باطل، عنوان کرد: زمانی خواهد رسید که‌ تمام جهان زیر نظر یک امت تحت تعالیم یک مکتب و خلیفه‌الله اداره می شوند.

وی افزود: خداوند پیامبران بسیاری را برای هدایت مردم ارسال کرده است، اما نهایتاً دین حق در جهان، دین اسلام و رسول اکرم(ص) نیز آخرین پیامبر در جایگاه خود بود.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: دین اسلام بالاترین دین در میان ادیان است چراکه فرد را قانع کرده و نیازی نیست برای توجیه بسیاری از مسائل به دین دیگر متوصل شد.

وی با بیان اینکه خداوند رحمت خود را برای تمام عالمیان ارسال می کند، گفت: ما باید در برابر جبهه‌ های کفر و استبکار مبارزه کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: باید در مقابل دشمن قدرتمند باشیم و قدرت خود را افزایش دهیم زیرا در این صورت است که بیگانگان از وجود اسلام خواهند ترسید.

به گفته وی، افزایش قدرت اسلام باعث می شود که دشمنان از مسلمانان حساب ببرند و به همین دلیل لازم است که ما وحدت و همدلی بیشتری را در جامعه اسلامی ایجاد کنیم.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: یکی از مولفه‌های قدرت علاوه بر قدرت فیزیکی و نظامی، اتحاد است و اگر اتحاد وجود داشته باشد امکان مقابله با دشمنان فراهم می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: دشمن ترفندها و دسیسه‌های مختلف را برای تضعیف قدرت به کار برده و هم اکنون استکبار به سمت جنگ نرم رفته است.

آیت‌الله حسینی‌ شاهرودی گفت: زمانیکه بیداری اسلامی و وحدت در ممالک اسلامی پیش آمد، داعش و اختلافات قومی و مذهبی شکل گرفت اما در این سال‌ها نقشه‌ های شوم دشمنان یکی پس از دیگری خنثی شد.

وی افزود: آمریکاییان خوشحال بودند که داعشیان تا ۳۰ سال آینده بر روی کره زمین به جنگ و خونریزی مشغول خواهند بود اما با عزم و اراده خداوند داعشیان در هم شکسته شدند.

گفتنی است، این مراسم با حضور ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه و اساتید دانشگاه کردستان برگزار شد.