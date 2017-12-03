فرماندهی نیروهای مرزی افغانستان به وزارت دفاع این کشور واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، فرماندهی بیش از ۱۹ هزار نیروی مرزی افغانستان که قبلا در چارچوب وزارت کشور افغانستان ایفای وظیفه می کردند، طی مراسمی به وزارت دفاع این کشور سپرده شد.

«ویس احمد برمک»، سرپرست وزارت کشور افغانستان در این مراسم گفت که تنها حدود ۴ هزار نیروی مرزی با تجهیزات مدرن و آموزش‌های فنی مجهز و برای کنترل مرزهای رسمی زمینی و هوایی افغانستان در ساختار وزارت کشور افغانستان باقی می‌مانند.

«طارق‌شاه بهرامی» سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز در این مراسم که با حضور «اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور و فرمانده نیروهای خارجی برگزار شده بود گفت که انتقال مدیریت و فرماندهی نیروهای مرزی از وزارت کشور به وزارت دفاع به منظورحمایت به موقع از آنان و ایجاد اصلاحات بنیادی دراین نیروها است.



بنا به اعلام وزارت دفاع افغانستان نیروهای مرزی از نظر کارمندان مورد نیاز، ۹۰ درصد، از نظر سلاح سبک، ۸۵ درصد، از نظر داشتن سلاح سنگین، ۴۵ درصد و از نظر تجهیزات دیگر ۷۰ درصد تکمیل هستند.

این وزارت افزود که نیروهای مرزی افغانستان تا قبل از انتقال به این وزارت با چالش‌هایی نیز مواجه بوده اند.

نداشتن قابلیت های رزمی، عدم دریافت آموزش‌های لازم، نبود تاسیسات نظامی مثل پاسگاه‌ها، نداشتن حمایت هوایی کافی، نداشتن پوشش سراسری، وجود ۲۶۴ راه باز و نبود پوشش امنیتی برای ۱۵۰۰ کیلومتر مزرهای رسمی از چالش‌های عمده این نیروها خوانده شده است.

ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز در این نشست گفت که ما باید در جنگی که علیه تروریسم آغازکرده‌ایم، برنده شویم.

وی افزودکه نیروهای امنیتی افغانستان اکنون چهره تهاجمی به جنگ داده و این باعث کاهش تلفات نیروهای نظامی این کشور شده‌است.

به گفته وی افزایش نیروهای ویژه، دوبرابر شدن نیروهای کماندو، مدرن ساختن نیروهای هوایی، چهره جنگ را در افغانستان تغییر داده است.

نیکلسون همچنین گفت که این نیروهای بین‌المللی نیروهای نظامی افغانستان را موثرترین و مدرن‌ترین نیروها در منطقه خواهند ساخت.

فرمانده نیروهای آمریکایی همچنین گفت که مشاوران آمریکایی با بخش‌های مختلف نیروهای امنیتی افغانستان کار خواهند کرد و طالبان شانس برنده شدن در افغانستان را ندارند یا باید صلح کنند و یا اینکه در میدان جنگ نابود شوند.

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان نیز گفت که اکنون نیروهای طالبان قادر به جنگ مستقیم با نیروهای افغانستانی نیستند.

وی با اشاره به ادعاهای شماری از سیاسیون افغانستانی، گفت کسانی که مدعی هستند که افرادی در دولت از گروه داعش حمایت می‌کنند، به دادگاه بیایند و ادعای خود را به اثبات برسانند.

غنی گفت که وی اولین کسی بود که درباره خطر داعش در منطقه صحبت کرده است.