کشف بیش از ۵۵ تن موادمخدر از ابتدای سال جاری تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در حاشیه مراسم تحلیف فراگیران رسته مرزبانی در مرکز آموزش ثامن مشهد، اظهارداشت: مرزبانی در ۸۷۷۵ کیلومتر مرز مشترک با همسایگان پیرامونی، با مجاهدت ها و تلاش های فرزندان میهن اسلامی در حال حراست از کیان حریم اسلامی است که این، یک عبادت در راه خدا به شمار می آید.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، کشور بزرگی است که الحمدلله همسایه های خوبی دارد، گفت: اما برخی از کشورهای همسایه و منطقه با توطئه های دشمن، دچار ناامنی شده که یکی از این فتنه ها، حضور داعش است ولی به حول قوه الهی با مجاهدت های مدافعان حرم و حریم، این توطئه ها خنثی شده است.

این مقام ارشد انتظامی کشور ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از سازمان های موثر در امنیت داخلی و ملی در سطح نیروهای مسلح است که مسئولیت مراقبت از مرزها را بر عهده دارد که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است؛ با نگاه بلندی که در دولتمردان و نیروهای مسلح ما وجود دارد، امروز در مرزبانی یک انسجام و شکوه خوبی را شاهد هستیم .

سردار رضایی با اشاره به جمع دانش آموختگان مرزبانی در مرکز آموزش ثامن مشهد، خاطر نشان کرد: این دانش آموختگان که برای آنها جشن می گیریم، مدافعان حریم هستند که یکی از برنامه های جدی مرزبانی، ارتقاء مهارت ها و معنویت برای آنان است که در این مراسم شاهد روحیه بالای این عزیزان هستیم.

وی اضافه کرد: اگر امروز علی رغم توطئه های موجود در کشورهای پیرامونی، امنیت مطلوبی در مرزها و داخل کشور شاهد هستیم، علت آن رزمندگان مرزبانی ناجا است که با تمام سختی ها این امنیت را به وجود آوردند.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: انتظار داریم دولت، مجلس وکلیه دستگاه های ذیربط برای برطرف کردن نیازمندی های سازمانی و تجهیز امکانات بیش از پیش مرزبانی را یاری کنند؛ با توجه به برنامه توسعه ملی و نیز برگزاری نشست هایی با نمایندگان مجلس، مقرر شد در برنامه سال ۹۷ اقدامات خوبی در این راستا انجام شود و امیدواریم نیازمندی های مرزبانی اعم از تجهیزات و امکانات تامین شود.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه ارتقاء تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی در دستور کار است و بایستی انسداد مرزها بیش از پیش تشدید شود، تصریح کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبی انجام شده به گونه ای که در سال جاری بیش از ۵۵ تن کشف مواد مخدر را شاهد بودیم؛ البته ارتقاء معیشت مطلوب مرزبانان نیز در دستور کار است.