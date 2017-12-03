بی احتیاطی راننده پژو در جیرفت حادثه آفرید

سرهنگ ماشاالله ملائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بریک فقره تصادف در محور سد جیرفت - حوالی فرودگاه بلافاصله تیمی از عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بنا به عللی با دو دستگاه موتورسیکلت برخورد و منجر به فوت راکب یکی از موتور سیکلت ها در صحنه شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت تصریح کرد: راکب موتورسیکلت دوم نیز در اثر این سانحه به علت شدت برخورد و جراحات وارده توسط عوامل امدادی برای مداوا به مراکز درمانی انتقال داده شد.

سرهنگ ملائی ادامه بیان داشت: علت تصادف توسط کارشناسان پلیس، انحراف به چپ پژو ۴۰۵ اعلام شده است.