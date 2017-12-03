مسعود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوره «تربیت داور قرآن‌کریم» در همدان برگزار می‌شود، گفت: باتوجه به تأمین داوران قرآنی در رشته‌های مختلف صوت و لحن، تجوید، وقف و ابتداء و حسن حفظ ویژه مسابقات قرآن‌کریم، ۴۰ نفر از مربیان، قاریان و حافظان قرآن برادر و خواهر این شهرستان در دوره «تربیت داور قرآن‌کریم» که زیر نظر اداره امور قرآنی استان برگزار خواهد شد، ثبت‌نام کرده‌اند.

عباسی در ادامه گفت: مهلت ثبت‌نام از ابتدای مهرماه تا پایان آبان‌ماه سالجاری بوده و آزمون های ورودی به صورت شفاهی و کتبی قبل از شروع دوره در رشته های عنوان شده انجام می شود.

مسعود عباسی یادآور شد: این دوره به صورت استانی بوده و زمان برگزاری آزمونهای ورودی آن ۲۰ آذرماه خواهد بود و قبول شدگان در آزمونهای ورودی کتبی و شفاهی مجاز به شرکت در دوره هستند.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان همدان همچنین از آغاز ثبت‌نام کلاس های متنوع قرآن در سه ماهه چهارم سالجاری در مراکز قرآنی همدان، خبر داد.

مسعود عباسی گفت: ثبت‌نام کلاسهای متنوع قرآن‌کریم در ۴۵ مرکز قرآنی این شهرستان در شهرهای همدان، مریانج، قهاوند، جورقان و همچنین روستاهای تابعه ویژه سه ماه چهارم سالجاری آغاز شده است.

وی گفت: افراد پس از گذراندن آموزش های علمی و عملی قرآن کریم در آزمون های کتبی و شفاهی شرکت کرده و پس از قبول شدن به آنها، گواهینامه معتبر قرآنی از سوی کانون قرآن این اداره اعطاء می شود.

عباسی گفت: کلاس های عمومی و تخصصی شامل روخوانی، روانخوانی، تجوید و مفاهیم قرآن‌کریم در مراکز قرآنی این شهرستان برگزار می‌شود.