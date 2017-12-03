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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۸:۳۲

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

۳ نفر توسط آتش‌نشانان همدان نجات یافتند

۳ نفر توسط آتش‌نشانان همدان نجات یافتند

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و در عملیات امداد و نجات ۳ نفر توسط آتش‌نشانان همدانی نجات یافتند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۶ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۹۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۱۷ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۲۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۶ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در هنرستان، حریق باغ در دانشگاه بوعلی، ۳ مورد حریق درختان در بلوار ۱۵ فروردین، بلوار جوان و باغ ایرانی و حریق سطل زباله در خیابان فرهنگ بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در جاده فقیره و ۱۸ متری سلحشور توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4161273

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