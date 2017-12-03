۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۹

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین:

۱۸ واحد عرضه فرآورده های خام دامی در قزوین شناسایی شدند

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: ۱۸ واحد عرضه فرآورده های خام دامی در قزوین به دلیل تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز عرضه انواع فرآورده های خام دامی موظف هستند تمامی دستور العمل های سازمان دامپزشکی کشور در خصوص تهیه، استحصال، جابجایی، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی را رعایت کنند.

وی افزود: لذا در صورت مشاهده تخلف بهداشتی در این واحد ها با توجه به سوابق بازدید های قبلی و تذکرات داده شده در کلاس های آموزشی به متصدیان این واحد ها و اصرار بر تکرار تخلفات با مدیریت این واحد ها از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.

یزدی خاطر نشان کرد: با توجه به بازدید های انجام شده در آبان ماه سال جاری، پرونده ۱۸ واحد متخلف شامل ۳ واحد عرضه گوشت قرمز، ۱۰ واحد عرضه گوشت و آلایشات طیور، ۱ واحد عرضه عمده تخم مرغ، ۱ واحد رستوران، ۲ دستگاه خودرو عرضه ماهی زنده، و ۱ واحد کشتارگاه طیور با توجه به تخلفات انجام شده برخورد برخورد قاطع به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4161275

