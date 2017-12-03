به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور تا دقایقی دیگر با حضور ریاست محترم جمهور و همچنین مقامات چندین کشور جهان به بهره برداری می رسد.

این طرح توسعه ای شامل اجرای موج شکن و دایک بیرونی، لایروبی حدود ۱۵.۸ میلیون متر مکعب، احیای حدود ۲۰۳ هکتار، ساخت ۲ پست اسکله کانتینری به طول ۷۲۰ متر، سه پست اسکله چند منظوره به طول ۶۸۴ متر با ظرفیت کشتی های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن، ایجاد ترمینال های کانتینری و چند منظوره به وسعت حدود ۶۴ هکتار و تامین ۱۶ دستگاه جرثقیل کانتینری و محوطه ای است.

بنا بر این گزارش ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار پس از افتتاح فاز نخست آن توسط رئیس جمهور از ۲.۵ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن می رسد.

بندر چابهار موقعیت مناسبی برای حمل و نقل، ترانزیت و ترانشیپ کالا دارد و بهترین و کم هزینه ترین مسیر ترانزیت به کشورهای آسیای میانه و افغانستان است.

گفتنی است رئیس جمهور صبح روز شنبه همراه با برخی از معاونین و وزیران خود در اولین سفر استانی خود در دولت دوازدهم وارد فرودگاه زابل شد و در ورزشگاه «شهید حسینی طباطبایی» این شهر با مردم منطقه سیستان سخن گفت.

حجت‌الاسلام حسن روحانی در ادامه این سفر با توجه به در پیش بودن مناسبت ملی ۱۶ آذر و هفته وحدت در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی برگزار شد، حضور پیدا کرد و در دومین روز از سفر خود به استان سیستان و بلوچستان امروز فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را افتتاح می کند و علاوه بر شرکت در شورای اداری استان، با خبرنگاران نیز نشست خبری خواهد داشت.