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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جزئیات گازگرفتگی در شهریار/نجات ۲ نفر از مرگ

جزئیات گازگرفتگی در شهریار/نجات ۲ نفر از مرگ

شهریار- مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری شهریار، گفت: آتش‌نشانان جان ۲ نفر را که بر اثر گازگرفتگی در شهریار بی‌هوش شده بود، نجات دادند.

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر گازگرفتگی در یک واحد مسکونی در شهریار درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۵۶  روز گذشته حادثه گازگرفتگی در شهریار، خیابان مخابرات جنوبی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان ایستگاه ۱۰۱ آتش‌نشانی شهریار به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه یک منزل مسکونی بود که همسایگان از عدم پاسخگویی افراد داخل منزل نگران شده و با آتش‌نشانی تماس گرفته بودند.

کریمی افزود: آتش‌نشانان باحضور در محل، در خانه را با استفاده از تجهیزات باز کرده و پس از ورود به منزل با وضعیت بی‌حال و بی‌هوش ۲ نفر مواجه شده و سریعاً این فرد را به فضای باز منتقل کردند همچنین تا رسیدن عوامل اورژانس به محل، اقدامات اولیه برای این فرد که علائم حیاتی ضعیفی داشت توسط آتش‌نشانان انجام و خوشبختانه وضعیت آن ها بهتر شد.

وی گفت: با حضور عوامل اورژانس عملیات درمانی روی این فرد صورت گرفت و وی به مراکز درمانی منتقل شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری شهریار افزود: نشت گاز منواکسید کربن منجر به انتشار این گاز خطرناک در فضا و گاز گرفتگی این ۲ شهروند شده بود.

کد مطلب 4161291

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