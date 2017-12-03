جزئیات گازگرفتگی در شهریار/نجات ۲ نفر از مرگ

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر گازگرفتگی در یک واحد مسکونی در شهریار درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۵۶ روز گذشته حادثه گازگرفتگی در شهریار، خیابان مخابرات جنوبی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان ایستگاه ۱۰۱ آتش‌نشانی شهریار به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه یک منزل مسکونی بود که همسایگان از عدم پاسخگویی افراد داخل منزل نگران شده و با آتش‌نشانی تماس گرفته بودند.

کریمی افزود: آتش‌نشانان باحضور در محل، در خانه را با استفاده از تجهیزات باز کرده و پس از ورود به منزل با وضعیت بی‌حال و بی‌هوش ۲ نفر مواجه شده و سریعاً این فرد را به فضای باز منتقل کردند همچنین تا رسیدن عوامل اورژانس به محل، اقدامات اولیه برای این فرد که علائم حیاتی ضعیفی داشت توسط آتش‌نشانان انجام و خوشبختانه وضعیت آن ها بهتر شد.

وی گفت: با حضور عوامل اورژانس عملیات درمانی روی این فرد صورت گرفت و وی به مراکز درمانی منتقل شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری شهریار افزود: نشت گاز منواکسید کربن منجر به انتشار این گاز خطرناک در فضا و گاز گرفتگی این ۲ شهروند شده بود.