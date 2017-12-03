به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ساغر صالح‌پور در آستانه برگزاری دومین کنگره بین المللی چالش‌های بالینی در مامایی، زنان و نازایی در ارتباط با بیماری آندومتریوزیس در زنان، اظهارداشت: آندومتریوز یک بیماری خوش خیم است که بیشتر در سنین باروری زنان ایجاد می‌شود.

وی افزود: آندومتریوز بر اثر کاشته شدن سلول‌های آندومتر در فضایی غیر از رحم است که فیزیولوژی‌های مختلفی همچون برگشت خون قاعدگی به حفره لگن، تغییرات ایمونولوژی و... دارد همچنین دو علامت اصلی آن درد و ناباروری است که برای کاهش و رفع درد می توان از روش‌های جراحی و دارویی استفاده کرد.

دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی چالش‌های بالینی در مامایی، زنان و نازایی گفت: برای درمان ناباروری نیز می توان از روش‌های دارویی و تکنولوژی‌های کمک باروری همچون IVF استفاده کرد.

صالح‌پور با بیان اینکه این بیماری درمان تخصصی قطعی ندارد، ادامه داد: عدم تاخیر در ازدواج و فرزنددارشدن در پیشگیری از این بیماری بسیار موثر است، همچنین اصلاح سبک زندگی، ورزش کردن و استفاده از میوه‌ها و سبزیجات تازه و مواد غذایی حاوی فیبر و کاهش مصرف گوشت‌های قرمز و فست فود در پیشگیری از این بیماری حائز اهمیت است.

وی بیان داشت: البته ژنتیک نیز در بروز این بیماری نقش بسیار مهمی دارد و زنانی که یکی از بستگان درجه‌اولشان مبتلا به این بیماری باشد، بیشتر احتمال دارد دچار این مشکل شوند.

دومین کنگره بین المللی چالش‌های بالینی در مامایی، زنان و نازایی ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ ۹۶ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.