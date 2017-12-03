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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۱

امکان ثبت نام تا ۱۴ آذر؛

اصلاحات و رشته های جدید در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ اعلام شد

اصلاحات و رشته های جدید در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ اعلام شد

اصلاحات دفترچه انتخاب رشته به همراه رشته های جدید در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ منتشر شد و داوطلبان در رشته های با آزمون و بدون آزمون می توانند تا ۱۴ آذر انتخاب رشته کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و ظرفیت جدید برخی از رشته‌های تحصیلی دوره روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کنکور سراسری ۹۶ منتشر شد.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ می توانند با توجه به اعلام اصلاحات و همچنین رشته‌محل‌های جدید، علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در اطلاعیه به شرح جداول اعلام شده تا پایان روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ۹۶ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان باید براساس مندرجات این اطلاعیه و همچنین اطلاعیه ۳۰ آبان ۹۶ نسبت به انتخاب کدرشته محل های مورد علاقه منحصراً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اقدام کنند.

داوطلبانی که قبلاً انتخاب رشته کرده‌اند نیز در صورت تمایل و با توجه به مندرجات این اطلاعیه، می‌توانند اولویت‌های انتخابی خود را تا ۱۴ آذر ۹۶ ویرایش کنند.

متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی نیز تا ۱۴ آذر ۹۶ می‌توانند با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته (که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل دریافت است) نسبت به ثبت‌نام در این مرحله اقدام کنند.

با توجه به ضوابط گزینش بومی، ملاک تعیین بومی در رشته محل هایی که پذیرش آنها به صورت بومی شهرستان است محل اخذ مدرک سه سال آخر تحصیلات دوره متوسطه ( سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی) در شهرستان و در صورت مغایرت سه سال مذکور، شهرستان محل تولد است. 

اصلاحات تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۱۳۹۶:

الف) اصلاحات مربوط به اطلاعیه ۳۰ آبان ۹۶ درباره اعلام ضوابط پذیرش در رشته های بومی شهرستان بشاگرد در گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی:

براساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ شرایط پذیرش رشته محل های مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد علاوه بر توضیحات مندرج در این اطلاعیه درباره ملاک تعیین بومی این است که در زمان ثبت نام در دانشگاه، سپردن تعهد خدمت پس از پایان تحصیلات به میزان دو برابر مدت تحصیل در شهرستان بشاگرد و کسب حداقل ۷۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد رشته محل معادل دوره روزانه غیرمحروم در دانشگاه هرمزگان الزامی است.

جداول رشته های جدید در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۱۳۹۶

گروه آزمایشی علوم تجربی:
رشته های متمرکز (دارای تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
مخصوص داوطلبان بومی شهرستان های ایرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نیکشهر
نحوه پذیرش دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنس پذیرش توضیحات
مرد زن
با آزمون روزانه ۲۸۲۱۰ پزشکی ۴ ۲ ۲ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
با آزمون روزانه ۲۸۲۱۱ دندانپزشکی ۴ ۲ ۲ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
با آزمون روزانه ۲۸۲۱۲ داروسازی ۴ مرد زن دانشگاه علوم پزشکی زابل: دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
مخصوص داوطلبان بومی شرق استان کرمان (شهرستان های بم، ریگان، نرماشیر و فهرج)
با آزمون روزانه ۱۲۶۲۶ پزشکی ۳ مرد زن دانشگاه علوم پزشکی بم: دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل ممنوعیت نقل و انتقال
رشته های نیمه متمرکز (گروه آزمایشی علوم تجربی)
کاردانی بهداشت محیط
صرفا با سوابق تحصیلی روزانه ۲۸۲۱۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) ۱۰ مرد زن مخصوص داوطلبان بومی شهرستان های ارزوئیه، زرند، بردسیر، راور، شهربابک، بافت و کوهبنان: شرایط و ضوابط پذیرش رشته های نیمه متمرکز مقطع کاردانی گروه آموزش پزشکی (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) مندرج در ص ۱۴۱ تا ۱۴۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی سال ۹۶

کد مطلب 4161300

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