پیگیری لیگ برتر بسکتبال بعد از ۲۰ روز تعطیلی/انتقام گیری در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۲۰ روز تعطیلی، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از فردا (دوشنبه) با برگزاری دیدارهای هفته اول دور برگشت، از سر گرفته خواهد شد و طی آن، تیم‌ها طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، دیدارهای خود برای رده‌بندی نهایی را پیگیری می‌کنند.

در هفته نخست نیم فصل دوم لیگ بسکتبال، پتروشیمی به مصاف یس‌آل گرگان می‌رود.

شاگردان مهران شاهین‌طبع تنها تیم بدون باخت نیم فصل اول بودند که موفق شدند با ۱۶ امتیاز، قهرمانی این مرحله از رقابت‌ها را از آن خود کنند. به نظر می‌رسد آنها در آغاز نیم فصل دوم و برای تثبیت صدرنشینی کار سختی نداشته باشند. این در حالی است که نزدیک‌ترین تیم به شهرداری تبریز در این هفته باید در تهران به میدان برود.

شهرداری تبریز که با ۱۴ امتیاز نزدیک‌ترین رقیب پتروشیمی به حساب می‌آید، دیدارهای خود در آغاز نیم فصل دوم را با رقابت برابر مهرام آغاز می‌کند.

شاگردان مصطفی هاشمی در تیم مهرام لیگ امسال را با برد برابر شهرداری تبریز آغاز کردند و همین مسئله کار آنها را در آغاز نیم فصل دوم سخت تر خواهد کرد. بی شک تبریزی ها که در تعقیب پتروشیمی برای صدرنشینی هستند برای جبران اولین شکست فصل خود به تهران سفر می کنند تا دور برگشت مسابقات را با انتقام و برد آغاز کنند.

همزمان با این بازی، نفت آبادان میزبان شهرداری گرگان خواهد بود؛ گرگانی‌ها تنها تیمی هستند که از ۸ بازی نیم فصل اول، هیچ بردی کسب نکردند؛ در حالی که نفت آبادان موفق شد با ۱۴ امتیاز صاحب جایگاه سوم شود.

دیگر دیدار این هفته از مسابقات نیز میان رعد پدافند و دانشگاه آزاد برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای هفته دهم (هفته اول دور برگشت) از مسابقات لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:

* یس‌آل گرگان ـ پتروشیمی بندر امام

* مهرام تهران ـ شهرداری تبریز

* رعد پدافند خوزستان ـ دانشگاه آزاد

* نفت آبادان ـ شهرداری گرگان

جدول رده‌بندی رقابت‌های بسکتبال لیگ باشگاه‌های کشور پیش از آغاز دور برگشت به شرح زیر است:

۱ـ پتروشیمی بندر امام (۸ بازی ـ ۸ برد ـ بدون باخت ـ ۱۶ امتیاز)

۲ـ شهرداری تبریز (۸ بازی ـ ۶ برد ـ ۲ باخت ـ ۱۴ امتیاز)

۳ـ نفت آبادان (۸ بازی ـ ۶ برد ـ ۲ باخت ـ ۱۴ امتیاز)

۴ـ نیروی زمینی (۸ بازی ـ ۵ برد ـ ۳ باخت ـ ۱۳ امتیاز)

۵ـ مهرام تهران (۸ بازی ـ ۵ برد ـ ۳ باخت ـ ۱۳ امتیاز)

۶ـ دانشگاه آزاد (۸ بازی ـ ۳ برد ـ ۵ باخت ـ ۱۱ امتیاز)

۷ـ یس‌آل پرگان (۸ بازی ـ ۲ برد ـ ۶ باخت ـ ۱۰ امتیاز)

۸ـ رعد پدافند خوزستان (۸ بازی ـ ۱ برد ـ ۷ باخت ـ ۹ امتیاز)

۹ـ شهرداری گرگان (۸ بازی ـ بدون برد ـ ۸ باخت ـ ۸ امتیاز)