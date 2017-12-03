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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۹

رئیس جمهور در چابهار:

امروز برای چابهار تاریخی است/کریدور جنوب و شمال به اقیانوس می‌رسد

امروز برای چابهار تاریخی است/کریدور جنوب و شمال به اقیانوس می‌رسد

چابهار - رئیس جمهور در جریان سفر به جنوب سیستان و بلوچستان گفت: بندر چابهار موقعیت و جایگاهی دارد که می تواند کریدور جنوب و شمال را به اقیانوس متصل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز یک روز تاریخی و مبارک برای ایران و چابهار است.

وی افزود: امروز فاز نخست طرح توسعه بندر مهم و بین المللی شهید بهشتی چابهار را افتتاح می کنیم و این بندر موقعیت و جایگاهی دارد که می تواند کریدور جنوب و شمال را در یک مسیر کوتاه قرار بدهد و این کریدور را به اقیانوس متصل کند.

وی ادامه داد: کریدورهای دیگر ما در واقع جنوب به شمال را به هم متصل می کنند اما این کریدور به اقیانوس متصل می شود و از این نظر دارای اهمیت است.

رئیس جمهور گفت: این کریدور علاوه بر این موارد دارای اهمیت اقتصادی است زیرا کالا در زمان کوتاه تر و در زمان مناسب تر در اختیار کشورهای همسایه قرار می گیرد و کشورهای شرقی ما همچون افغانستان و کشورهای شمالی ما همچون کشورهای آسیای میانه را به جنوب و به اقیانوس متصل می کند.

وی خاطر نشان کرد: این بندر از نظر سیاسی هم بسیار اهمیت دارد زیرا ما را با کشورهای شرقی و شمالی و حتی کشورهای اروپایی در آینده متصل می کند و این موضوع  از لحاظ سیاسی برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این ها در مجموع این بندر برای خود استان سیستان و بلوچستان هم دارای اهمیت است، مخصوصا بعد از اینکه راه آهن سراسری هم به این بندر متصل شود.

حجت الاسلام روحانی اظهار داشت: امروز ۵ پست اسکله افتتاح شد که در واقع بیش از ۲۰۰ هکتار استحصال شده و همینطور پسکرانه هایی که در حال آماده شدن است همه این موارد هم می تواند برای مردم ایران و استان سیستان و بلوچستان اشتغال زا باشد و هم می تواند ارتباط ما را با دنیا نزدیک تر کند.

وی افزود: اتصال کریدور شمال و جنوب به اقیانوس برای منطقه، ایران و جهان دارای اهمیت است و خوشحالیم که امروز اولین فاز آن افتتاح شد و امیدواریم هرچه سریعتر فازهای بعدی آن ادامه پیدا کند.

کد مطلب 4161342

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