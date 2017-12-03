به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز یک روز تاریخی و مبارک برای ایران و چابهار است.

وی افزود: امروز فاز نخست طرح توسعه بندر مهم و بین المللی شهید بهشتی چابهار را افتتاح می کنیم و این بندر موقعیت و جایگاهی دارد که می تواند کریدور جنوب و شمال را در یک مسیر کوتاه قرار بدهد و این کریدور را به اقیانوس متصل کند.

وی ادامه داد: کریدورهای دیگر ما در واقع جنوب به شمال را به هم متصل می کنند اما این کریدور به اقیانوس متصل می شود و از این نظر دارای اهمیت است.

رئیس جمهور گفت: این کریدور علاوه بر این موارد دارای اهمیت اقتصادی است زیرا کالا در زمان کوتاه تر و در زمان مناسب تر در اختیار کشورهای همسایه قرار می گیرد و کشورهای شرقی ما همچون افغانستان و کشورهای شمالی ما همچون کشورهای آسیای میانه را به جنوب و به اقیانوس متصل می کند.

وی خاطر نشان کرد: این بندر از نظر سیاسی هم بسیار اهمیت دارد زیرا ما را با کشورهای شرقی و شمالی و حتی کشورهای اروپایی در آینده متصل می کند و این موضوع از لحاظ سیاسی برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این ها در مجموع این بندر برای خود استان سیستان و بلوچستان هم دارای اهمیت است، مخصوصا بعد از اینکه راه آهن سراسری هم به این بندر متصل شود.

حجت الاسلام روحانی اظهار داشت: امروز ۵ پست اسکله افتتاح شد که در واقع بیش از ۲۰۰ هکتار استحصال شده و همینطور پسکرانه هایی که در حال آماده شدن است همه این موارد هم می تواند برای مردم ایران و استان سیستان و بلوچستان اشتغال زا باشد و هم می تواند ارتباط ما را با دنیا نزدیک تر کند.

وی افزود: اتصال کریدور شمال و جنوب به اقیانوس برای منطقه، ایران و جهان دارای اهمیت است و خوشحالیم که امروز اولین فاز آن افتتاح شد و امیدواریم هرچه سریعتر فازهای بعدی آن ادامه پیدا کند.