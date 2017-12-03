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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۹

در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد؛

نشست تحلیل و ارزش روانشناختی گلستان سعدی برگزار می‌شود

نشست تحلیل و ارزش روانشناختی گلستان سعدی برگزار می‌شود

نشست تحلیل و ارزش روانشناختی گلستان سعدی روز دوشنبه ۲۰ آذر در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تحلیل و ارزش روانشناختی گلستان سعدی روز دوشنبه ۲۰ آذر در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود. این نشست در ادامه روند برگزاری جلسات آشنایی با گلستان سعدی برگزار خواهد شد که مدرس آن، فرزانه اخوت است.

در نشست مذکور میرمحمد مجد روان شناس، در کنار اخوت حضور داشته و گلستان سعدی را از منظر روانشناسانه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد داد.

نشست‌های آشنایی با گلستان سعدی، زیرمجموعه جلسات آشنایی با ادبیات کهن هستند که آغاز نشست‌های مربوط به گلستان از بهار امسال بوده است. این بار میزبان آقای دکتر مجد، روانپزشک است.

برنامه مورد نظر روز دوشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4161343

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