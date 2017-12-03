به اشتراک گذاری خودروهای خودران عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این خدمات به علاقمندان امکان می دهد بدون خرید خودروهای خودران Chevy Bolts شرکت جنرال موتورز با پرداخت مبلغی به عنوان حق اشتراک از این خودروها به طور مشترک با دیگر افراد استفاده کنند.

با ارائه این نوع خدمات که شرکت های خودروساز دیگری مانند فورد نیز به دنبال اجرای آن هستند، ممکن است الگوی خرید خودروی شخصی به تدریج منسوخ شود و در آینده شاهد افزایش استفاده مشترک از اتومبیل ها باشیم که به کاهش هزینه نگهداری آنها، کاهش مصرف سوخت و مشکلاتی همچون ترافیک منجر می شود.

طرح مذکور ابتدا در شهر سان فرانسیسکو اجرا می شود و در ادامه به دیگر شهرهای آمریکا تسری می یابد. در عین حال گفته می شود در مورد خودروهای خودران وایموی گوگل نیز طرح مشابهی در دست اجراست.

جنرال موتورز برای ارتقای دانش فنی خود در زمینه تولید خودروهای خودران شرکت استروب را خریداری کرده که یک شرکت نوپای تولیدکننده حسگرهای LIDAR است. این حسگرها مشاهده محیط اطراف را برای خودرو تسهیل می کنند.