مسعود مومنی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از چهار هزار و ۱۸۵ نفر در هشت ماه سال جاری در زرند آموزش های ایمنی و آتش نشانی را با برگزاری دوره های آموزش به صورت تئوری و عملی فرا گرفتند، اظهارکرد: اهم این آموزش ها در مقاطع مختلف تحصیلی و ادارات بوده است.

وی با به اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم و اساسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی زرند به روزرسانی تجهیزات ایمنی و ماشین آلات این سازمان بوده است، تصریح داشت: علاوه بر این اقدامات توسعه ایستگاه ها و کاهش زمان حضور ماموران در دو سال گذشته از مهمترین اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش ضریب امنیت شهر زرند است.

مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی زرند با عنوان اینکه در هشت ماه سال جاری بیش از ۴۳۰ عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات در زرند انجام شده است، افزود: طی هشت ماه سال جاری تعداد شش نفر مجروح و چهار نفر در اثر حوادث در زرند فوت شده اند.

وی اضافه داشت: تعداد ایستگاه های خدمات رسانی آتش نشانی هم اکنون سه واحد است و ۴۵ نفر در این ایستگاه ها فعالیت می کنند.

مومنی فر ادامه داد: از حادثه پلاسکو تعداد مزاحمت های تلفنی با این سازمان کم شده است که امیدواریم با فرهنگ سازی دیگر شاهد این کارهای ناپسند به خصوص در زرند نباشیم.

مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زرند گفت: فرهنگ سازی و ترویج نقش ایمنی یکی از مهم ترین اهداف سازمان آتش نشانی است.