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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۵

با حضور فرمانده سپاه پاسداران:

کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی آغاز بکار کرد

کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی آغاز بکار کرد

ارومیه- با حضور فرمانده سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان کشوری و استانی مراسم اختتامیه کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی صبح یکشنبه در ارومیه آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره از ۱۲ آذر آغاز و تاکنون اجلاس پیشمرگان مسلمان کرد و عشایر، اجلاس فرهنگ و آموزش، اجلاس بانوان و اجلاس روحانیت و اجلاس ایثارگران برگزار شده است.

ارائه گزارشی از عملکرد کمیته‌های مختلف کنگره، رونمایی از کتب تالیف‌شده در راستای کنگره و نیز اجرای قطعات هنری و سخنرانی مسئولین حاضر جزو بخش‌های کنگره خواهد بود.

همچنین بهره‌برداری از فاز نخست پروژه تقاطع غیر همسطح ۱۲ هزار شهید آذربایجان و نیز رونمایی از یادمان شهدای استان از برنامه‌های جنبی مراسم اصلی کنگره است.

آذربایجان غربی ۱۲هزار شهید گلگون کفن تقدیم انقلاب کرده و  ۱۲۰ هزار رزمنده و ایثارگر جان بر کف دارد.

کد مطلب 4161376

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