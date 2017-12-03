کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره از ۱۲ آذر آغاز و تاکنون اجلاس پیشمرگان مسلمان کرد و عشایر، اجلاس فرهنگ و آموزش، اجلاس بانوان و اجلاس روحانیت و اجلاس ایثارگران برگزار شده است.
ارائه گزارشی از عملکرد کمیتههای مختلف کنگره، رونمایی از کتب تالیفشده در راستای کنگره و نیز اجرای قطعات هنری و سخنرانی مسئولین حاضر جزو بخشهای کنگره خواهد بود.
همچنین بهرهبرداری از فاز نخست پروژه تقاطع غیر همسطح ۱۲ هزار شهید آذربایجان و نیز رونمایی از یادمان شهدای استان از برنامههای جنبی مراسم اصلی کنگره است.
آذربایجان غربی ۱۲هزار شهید گلگون کفن تقدیم انقلاب کرده و ۱۲۰ هزار رزمنده و ایثارگر جان بر کف دارد.
نظر شما