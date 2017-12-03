کریدور خوشنویسی در قزوین راه اندازی می شود

مهرزاد محصص مستشاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه ریزی در تقویت جایگاه خوشنویسی در استان گفت: با همکاری انجمن خوشنویسی، شهرداری قزوین با تشکیل جلسات تخصصی برای ایجاد کریدور خوشنویسی در قزوین اقدام شده است.

وی بیان کرد: با راه اندازی این کریدور درصددیم سیر تکامل خوشنویسی در قزوین را که امروز بعنوان پایتخت خوشنویسی کشور مطرح شده را با معرفی مشاهیر این رشته و اساتید برجسته از دوران صفوی تاکنون به نمایش بگذاریم.

رئیس انجمن خوشنویسان قزوین یادآورشد: معرفی اساتید برجسته خوشنویسی به صورت عکس، تندیس و آثار خوشنویسی در این کریدور ارائه خواهد شد.

وی بیان کرد: در این کریدور معرفی چهره های شاخصی پیش بینی شده و آثار میرعماد حسنی در خط نستعلیق، عبدالله طالقانی قزوینی در رشته شکسته نستعلیق، ملک محمد قزوینی در نقاشی خط معرفی خواهد شد.

محصص مستشاری تصریح کرد: همچنین درصددیم از چهره های معاصر از جمله استاد محصص به عنوان خوشنویس شاخص معاصر یاد کنیم و مهمترین هدف ما از راه اندازی این کریدور هنری معرفی قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران است.

وی افزود: با راه اندازی این کریدور و نصب المان های خوشنویسی و هنرمندان شاخص آن در مناطق مختلف استان با ورود هر گردشگر می توان نسبت به معرفی این هنر ارزشمند اقدام کرد.

محصص مستشاری اظهارداشت: برگزاری کارگاه خوشنویسی و نمایشگاه خط از دیگر برنامه های پیش بینی شده در راه اندازی کریدور خوشنویسی در قزوین است.

وی افزود: در اجرای بخشی از این کریدور هنری از المانها و عناصر خوشنویسی در محوطه پارک هشت بهشت استفاده خواهد شد.

راه اندازی دوسالانه خوشنویسی در قزوین

رئیس انجمن خوشنویسان قزوین در ادامه اظهارداشت: با همکاری و موافقت استاندار محترم مقرر شده شورای خوشنویسی در قزوین احیا شود و پنجمین دو سالانه خوشنویسی هم در سال آینده در قزوین برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در کنار آن طرح استعدادیابی خوشنویسی دانش آموزان مدارس استان در دستور کار قرار گرفته است.

محصص مستشاری بیان کرد: در حال حاضر در انجمن خوشنویسان قزوین۲۰۰ نفر عضو هستند که ۵۰ نفر به درجه عالی رسیده اند.

وی اضافه کرد: در سال جاری بیش از یک هزار نفر در انجمن ثبت نام کردند که ۵۰ نفر توانسته اند مدرک خوشنویسی دریافت کنند.

تهیه کتاب خط تحریر مدارس

رئیس انجمن خوشنویسان قزوین بیان کرد: برای اولین بار کتاب خط تحریر مدارس در پایه اول تا ششم توسط انجمن خوشنویسان تهیه شده که منطبق با درس مدارس است.

وی گفت: کتاب «خط تحریر مدارس» با همکاری سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان قزوین آماده چاپ و انتشار شده و بزودی در دسترس دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

محصص مستشاری یادآورشد: در استان قزوین ۲۵۰ نفر عضو رسمی انجمن خوشنویسان هستند و ۳۰۰ نفر هنرجوی دائمی نیز فعالیت می کنند.