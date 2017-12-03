به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، نمایش عروسکی «مینا و دوستان کاربلد» به اهمیت علم وسوادآموزی می‌پردازد.

نمایش درباره دختری به اسم مینا است که از مشق نوشتن و درس خواندن خسته شده. لوازم التحریر مینا جان گرفته و با او صحبت می کنند؛ اما مینا گوش نمی‌دهد و با موجودی به اسم خنگوله دوست می‌شود؛ اما دوستان واقعی او که همان لوازم التحریرها هستند بیکارننشسته و با کمک و هم‌فکری به این دانش‌آموز کمک می‌کنند و موجب بیرون راندن خنگوله می‌شوند...

نمایش «مینا و دوستان کاربلد» با حضور بازیگر و عروسک اجرا می شود و عروسک‌گردانان نیز دانش‌آموزان هستند.

آیدا تکلو، حانیه مصطفایی، هستی عزیزمحمدی، پرنیان عضدی قاجار، کیانا ساریخانی و مهنا پورساجدی از بازیگران و عروسک‌گردانان این نمایش هستند و زینب شریفی نیز طراحی صحنه را بر عهده دارد.

نمایش‌نامه «مینا و دوستان کاربلد» توسط مهدی حبیبی و زهره شمس نوشته شده و اکرم فلاح و ناهید شمس نیز کارگردان نمایشند.