شهرستان دشتستان شرایط مناسبی برای توسعه کشت کلزا دارد

به گزارش خبرنگارمهر، منصور نوذری صبح یکشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی کشت و تغذیه کلزا در شهرستان دشتستان اظهار داشت: ظرفیتهای بسیار خوبی در عرصه کشاورزی شهرستان وجود دارد که باید برای توسعه کشاورزی از این ظرفیتها استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر محسوب میشود، ادامه داد: بخش عمده تولیدات کشاورزی استان بوشهر مربوط به شهرستان دشتستان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان از توسعه برنامههای آموزشی بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این برنامهها در قالب کارگاههای آموزشی در نقاط مختلف شهرستان برگزار میشود.
وی افزود: کارگاه آموزشی کشت و تغذیه کلزا با حضور ۳۵ نفر از بهره برداران شهرستان دشتستان در بخش شبانکاره برگزار شد و کشاورزان آخرین یافتههای علمی در زمینه کشت اصولی و رعایت تناوب زراعی را دریافت کردند.
نوذری هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی کشاورزان با مدیریت تغذیه، مدیریت آبیاری، نحوه کاشت، داشت، برداشت و مدیریت علفهای هرز بیان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: شهرستان دشتستان به لحاظ شرایط خاص آب و هوایی و دارا بودن دو اقلیم متفاوت معتدل و گرم واجد شرایط مناسب برای توسعه کشت کلزا است.
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