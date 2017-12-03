ترکمنستان با «نصفه گوش» در جشنواره تئاتر کودک حاضر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، «نصفه گوش» نوشته همرا شیراُف است که با کارگردانی ایلیاس دوردی اف روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه در جشنواره روی صحنه می‌رود.

نمایش نامبرده محصولی از کمپانی تئاتر عروسکی محلی ترکمن ترکمنستان و روایت زندگی پیرمردی است که فرزندی ندارد و فقیر است و همیشه در آرزوی داشتن یک فرزند بوده است و یک روز خداوند با معجزه‌اش به او فرزندی می‌دهد...

بازیگران این نمایش شاگولی کاراشف، آناچاری کاکابایف، آتاجان بایرام دوردیف، ساپاردوری هاندوردیف، بیگمیرات چاریف، آکمیرات آلاگوربا نف، زیادا کاکالیوا، گالسر جومایوا، ماکسات چاریف، ژامیلا هوجایوا هستند

نمایش «نصفه گوش» که مدت زمان اجرای آن ۴۵ دقیقه است، روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه نیز در دو نوبت ۱۵ و ۱۷:۳۰ در تالار فجر همدان روی صحنه می‌رود.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی از ۱۰ تا ۱۵ آذر ماه در شهر تاریخی همدان برگزار می‌شود.