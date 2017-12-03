تاغزارهای منابع طبیعی خراسان جنوبی در معرض تهدید

خبرگزاری مهر- استان ها:تب تند خشک‌سالی سالهاست که در استان خراسان جنوبی فروکش نکرده و هرسال آثار جدیدی از خود نشان می دهد.

چند سالی است که طغیان آفات خشکی دوست در اثر تداوم خشکسالی ها در استان حالت فورانی به خود گرفته وعلاوه بر درختان و مزارع اکنون به عرصه های منابع طبیعی نیز هجوم آورده است.

گاهی آنقدر عصیان این آفات زیاد است که کاری از دست سموم قوی هم ساخته نیست و فقط نظاره گر مرگ درختان هستیم و به ناچار باید درختان کف بر شوند تا این آفات دیگر درختان و مزارع کشاواطلاعات اولیهرزی را آلوده نکنند.

رشد آفت شپشک سفید چنان در حال رشد است که اگر همین روزها اعتبار ویژه ای که قرار بود برسد اختصاص نیابد معلوم نیست این گرد مرگ تا کجا پیش خواهد رفت.

شپشک سفید

آفت شپشک سفید با تغذیه از تاغ، آن را ضعیف و در نهایت گیاه را خشک می کند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی‌ درباره این افت به امروز خراسان جنوبی می گوید: آفت شپشک یکی از انواع راسته «نیم بالان» یا «سن‌ها» است که باعث خشکیدگی بوته‌های تاغ چندین ساله در استان شده است.

اهمیت تاغزارها

مهمترین نقش این تاغزارها این است که با اوضاع خشکسالی ها در جلوگیری از بیابانزایی و فرسایش بادی بسیار با اهمیت هستند. سال ۹۳ سطح تاغزارهای آلوده به آفت شپشک سفید استان ، ۸۰ هزار هکتار اعلام شد که اوضاع ۳۹ هزار هکتار بحرانی گزارش شده بود.

برای از بین بردن این آفت در زمین های بحرانی ۵۰ میلیارد تومان لازم بود. مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری استان در همان سال اعلام کرد: «اگر آفت شپشک سفید تاغزارهای خراسان جنوبی از بین نرود، زحمات ۲۰ تا ۴۰ ساله بیابانزدایی در این استان از بین می رود و زمین ها دوباره بیابانی می شود.»

حالا بعد از سه سال با وجود تلاش ها اما تخصیص های ناقص اعتبارات سطح درگیری تاغزارها به این آفت افزایش یافته است .

۸۵ هزار هکتار تاغزارهای استان درگیر آفت شپشک

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفت و گو با مهر با بیان اینکه تاغ به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی و کمی رطوبت یکی از گونه‌های اصلی و مهم در بیابان‌زدایی در استان است،‌ اظهار داشت: ‌در طول چند سال گذشته سطح زیادی از مناطق بیابانی استان با این گونه، احیا و فرسایش بادی تا حد زیادی کنترل شده است.

علیرضا نصرآبادی مساحت تاغزارهای طبیعی و دست کاشت استان را ۸۹۳ هزار و۶۳۸ هکتار اعلام و ادامه داد: از این سطح ۲۴۱ هزار و ۹۹۸ هکتار از تاغزارها، دست کاشت و مابقی جزو تاغزارهای طبیعی استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از فعالیت های مهم این سازمان مقابله با بیابان زایی است گفت: مهار فرسایش بادی و کنترل گرد و غبار در سال‌های اخیر به عنوان یک مبحث مهم و اساسی در سطح کلان کشوری مطرح شده و تاغزارها نقش شگرف و بی‌بدیلی در این موضوع دارند و حفاظت و حمایت از این گونه یک وظیفه مهم و اساسی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی‌ درباره نحوه زیان این آفت به تاغ ها خاطرنشان کرد: این حشره در تاغزارها پس از خروج از تخم از شیره گیاه استفاده کرده و باعث کاهش توان گیاه و در نهایت باعث خشک شدن آن می شود .

این آفت هر سال ۲ برابر شده است و اکنون به بیش از ۸۲۰ هزار هکتار رسیده است نصر آبادی درباره رشد این آفت در تاغزارها عنوان کرد : امروز ۸۵ هزار هکتار از تاغزارهای استان تحت تاثیر این آفت شوم قرار گرفته که ۳۵ هکتار از آن در حالت فوق بحرانی است.

وی تغییر شرایط اقلیمی، شرایط محیطی، تراکم زیاد پایه در هکتار و زادآوری بیش از حد، عدم اجرای تنوع گونه‌ای در احیاء مناطق بیابانی و مدیریت نشدن برنامه ریزی شده و پایدار در تاغزاها را ازجمله دلایل رشد این آفت در استان عنوان کرد.

مبارزه با شپشک سفید نیازمند ۵۵ میلیارد تومان اعتبار

وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با این آفت به اعتبار ویژه ای نیازمندیم ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای این حجم از رشد آفات ۵۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی شیوع این آفت در استان را از سال ۹۲ اعلام کرد و گفت: این آفت هر سال ۲ برابر شده است و اکنون به بیش از ۸۲۰ هزار هکتار رسیده است.

وی یادآور شد: با توجه به واقع شدن استان بین دو کویر لوت و مرکزی مبارزه با این آفت باید با سرعت بیشتری انجام شود.

مساحت تاغزارهای طبیعی و دست کاشت استان ۸۹۳ هزار و ۶۳۰ هکتار است که از این سطح ۲۴۱ هزار و ۹۹۸ هکتار از تاغزارهای دست کاشت و مابقی جزو تاغزارهای طبیعی استان محسوب می شود.

با توجه به شیوع این آفت در تاغزارهای شهرستانهای نهبندان ، سربیشه و بشرویه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ عملیات مکانیکی و شیمیایی به منظور کنترل این آفت از همان سال ها در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس گزارش های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از سال ۵۵ و ۵۶ اولین تاغ زارهای دست کاشت استان کاشته شده و هم اکنون حدود ۴۰ سالی است که این تاغزارها به منظور جلوگیری از حرکت شن های روان و تثبیت آن ، افزایش نفوذ پذیری آب ، کاهش گردو غبار و بیابان زایی کاشته شده است.

باتوجه به اینکه فعالیتهای وسیع تاغکاری ثمرات جانبی متعددی چون حفظ مناطق مسکونی و منابع ارزشمند اقتصادی، پایداری نظام تولید کشاورزی و ترسیب کربن را درمناطق بیابانی دارد و عملا مانع از مهاجرت روستاییان و احیاء و توسعه پوشش گیاهی می شود باید مبارزه با این آفت با توجه به وضعیت کویری استان مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد.