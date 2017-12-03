صعود ایران از گروه غیر ممکن نیست/ شرایط تیم ملی خیلی خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی گل محمدی درباره قرعه کشی رقابت های جام جهانی و گروه بندی تیم ملی ایران در این رقابتها اظهار داشت: به نظرم در گروه سختی قرار گرفتیم و کار سختی خواهیم داشت اما این امتیازی محسوب میشود که انتظارات از تیم ملی و بازیکنان کاهش پیدا می کند و این موضوع میتواند باعث آرامش تیم ملی شود.
وی افزود: سطح پایین انتظارات باعث میشود بازیکنان ما با آرامش بیشتری بازیهایشان را انجام دهند و اولویت اصلی به نظرم این است که بازی های خوبی مقابل این تیم ها انجام دهیم و عملکرد خوبی داشته باشیم.
سرمربی تراکتورسازی درباره شانس صعود تیم ملی خاطرنشان کرد: صعود از این گروه غیرممکن نیست. قطعا کار سختی داریم ولی الان در فوتبال فاصله تیمها کم شده و در حال حاضر هم شرایط تیم ملی خیلی خوب است و بازیکنان توانمندی داریم که انگیزه زیادی دارند و می توانند فراتر از انتظار ظاهر شده و نتایج خوبی کسب کنند.
گلمحمدی تصریح کرد: من خوشبین هستم که در این مسابقات نتایج خوبی کسب شود. بازی کردن مقابل تیمهای پرتغال و اسپانیا فرصت خوبی برای ما محسوب شده و باعث میشود بازیکنان ما بیشتر و بهتر دیده شوند. دیده شدن بازیهای تیم ملی فرصت حضور در لیگهای معتبر اروپایی را در اختیار بازیکنان ما قرار میدهد و ما بعد از جام جهانی میتوانیم امیدوار باشیم که بازیکنان بیشتری در اروپا داشته باشیم و من به این موضوع خوشبین هستم.
گل محمدی که با پیراهن تیم ملی سابقه گلزنی در جام جهانی را نیز داشته در پایان گفت: امیدواریم حمایت لازم از تیم ملی انجام شود و در این گروه مقابل تیم های قدرتمند جهان نمایشی داشته باشیم که به آن افتخار کنیم.
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