مراسم اعطای جایزه مصطفی (ص) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره جایزه فناوری مصطفی (ص) با حضور دانشمندان جهان اسلام در تالار وحدت آغاز شد.

در این مراسم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروفسور مجید سمیعی و دکتر مرندی عضو کمیسیون بهداشت مجلس حضور دارند.

همچنین بیش از ۹۰ دانشمند جهان اسلام در این مراسم حاضر شده اند.

برگزیده دوره اول جایزه مصطفی (ص) نیز در این مراسم شرکت کرده است.

جایزه مصطفی(ص)، جایزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال یک‌بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می‌شود که اولین دوره آن در سال ۹۴ برگزار شد و دومین دوره آن امسال با انتخاب دو برگزیده برگزار می شود.