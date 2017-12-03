جایگاه ۱۵ و ۱۶ پاکدامن و عابدینی در رنکینگ جهانی شمشیربازی

به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ جدید شمشیربازان اسلحه سابر جهان براساس نتایج به دست آمده در مسابقات جام جهانی مجارستان منتشر شد.

در این رده بندی علی پاکدامن و مجتبی عابدینی همچنان در جمع ۱۶ نفر برتر جهان قرار دارند. بر این اساس پاکدامن که در جام جهانی مجارستان در رده یازدهم قرار گرفت، جایگاه پانزدهم رنکینگ جهانی را از آن خود کرده است. عابدینی هم یک رده پائین تر از وی در جایگاه شانزدهم جهان قرار دارد. عابدینی در جام جهانی مجارستان رده ۳۶ را از آن خود کرد.

در رنکینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی محمد رهبری سومین بازیکن ایرانی که در رده سی و دوم قرار گرفته است. وی در جام جهانی مجارستان و در میان ۱۹۹ بازیکن شرکت کننده در رده چهل و هفتم ایستاد.

همچنین در رنکینگ جهانی شمشیر بازی محمد فتوحی جایگاه سی و نهم را در اختیار دارد. این شمشیر باز کشورمان در جام جهانی مجارستان حضور نداشت.