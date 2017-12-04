نارضایتی نانوایان از کیفیت آرد/ شهروندان اعتراض دارند

خبرگزاری مهر٬ گروه استان ها: نان از جمله مواردی است که به دلیل مصرف بالای مردم باید با کیفیت و مرغوب باشد. بدون شک هرگونه مشکل بهداشتی در آن به سلامت مردم لطمه ای جدی وارد می کند که جلوگیری از این امر منوط به نظارت های دقیق و مستمر دستگاه های مرتبط است.

طی چندین روز گذشته شاهد گفت و شنودهایی در راستای افزایش قیمت نان بودیم که با اعتراض مردم متوقف شد. اما چیزی که هنوزه در نانوایی ها می سوزد٬ کیفیت نان است.

کیفیت نان در روزهای اخیر موجب سیل نارضایتی ها شده و نیازمند پاسخگویی و توجه مسئولان نظارتی است.

جای خالی سبوس در پخت نان

یکی از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: وجود سبوس در نان فواید زیادی دارد.

زینب چاحوضی با بیان اینکه استفاده از سبوس از چسبیده شدن نان به روده جلوگیری می کند، اظهار کرد: اما سبوس در نان های کنونی یافت نمی شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی از نانوایی ها وزن نان را کم کرده و آن را به حدی نازک می کنند که خشک شده و قابل خوردن نیست.

چاحوضی بیان کرد: مسئولان باید به طور مستمر از نانوایی ها بازدید کرده و اجازه ندهند که اینگونه نان را بی کیفیت پخت کنند.

وی با اشاره به فروش نان در سوپرمارکت ها بیان کرد: بسیاری از سوپرمارکت ها نان را به صورت بسته بندی به فروش می رسانند.

چاحوضی ادامه داد: برخی از این نان ها چند روز داخل پلاستیک بسته بندی می ماند و طعم خود را از دست می دهد، اما از فروش آن دست برنمی دارند که باید نظارت شود.

استفاده از جوش شیرین در خمیر نان

یکی دیگر از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در خمیر نان از جوش شیرین استفاده می شود تا ترش شده و بتوانند پخت کنند.

محمد براتی افزود: این در حالی است که جوش شیرین برای معده ضررهای زیادی داشته و باید مانع این کار شوند.

وی بیان کرد: همچنین کناره های نان را به خوبی نمی پزند و این باعث می شود که مقدار زیادی از نان بیرون ریخته شود.

براتی با بیان اینکه اگر قیمت نان افزایش می یابد باید کیفیت نیز افزایش یابد،گفت: نان به طور مستقیم با سلامتی مردم ارتباط داشته و باید کیفیت آن افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نان سنگک وارد تنور بی کیفیتی نشده است، افزود: امید است با نظارت های گسترده از سوی مسئولان و اعتراض مردم، وضعیت کنونی بهبود یابد.

کیفیت نان افزایش یابد نه قیمت!

یکی دیگر از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: برخی از نانواها و یا شاطرها بهداشت را رعایت نمی کنند.

فاطمه فیاضی نسب با بیان اینکه باید در پخت نان بسیاری از موارد بهداشتی رعایت شود،گفت: استفاده از دستکش مخصوص لزوم کار نانواها بوده که متاسفانه رعایت نمی شود.

وی با اشاره به کیفیت نان بیان کرد: کیفیت نان های کنونی بسیار پایین است که باید به آن توجه شود.

فیاضی نسب با تاکید بر اینکه مسئولان باید کیفیت نان را افزایش دهند نه قیمت را، اظهار کرد: افزایش قیمت دردی را درمان نمی کند اما افزایش کیفیت از بروز بسیاری از بیماری های معده نیز جلوگیری می کند.

اندازه نان هم آب می رود!

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: اندازه نان روز به روز کم می شود.

کوثر بارانی با بیان اینکه نظارت ها باید به صورت سرزده و مستمر انجام شود، گفت: مقدار زیادی از نان به دلیل اینکه خوب پخته نمی شود، بیرون ریخته می شود.

وی ادامه داد: همچنین در برخی از نانوایی ها بلافاصه بعد از خمیر، نان را پخت کرده و این امر کیفیت را شدیدا پایین می آورد.

بارانی با بیان اینکه مصرف نان تنها برای یک وعده ممکن است، افزود: اگر نان را برای وعده دیگری در سفره بگذاریم، بیات می شود و قابل خوردن نیست.

اعتراض مردم افزایش قیمت نان را ممکن نکرد

یک نانوا هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت نان بیان کرد: اعتراض مردم این امر را ممکن نکرد.

محمد رحمانی ادامه داد: در حال حاضر قیمت نان لواش در نانوایی های دولتی ۲۵۰ تومان و نان سنگک نیز ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

وی با اشاربه نحوه فروش نان بیان کرد: نان را بر اساس وزن چانه خمیر حساب می کنند به گونه ای هر گرده متوسط یک کیلو و ۳۰۰ گرم وزن دارد.

رحمانی با بیان اینکه نظارت ها بر واحدهای نانوایی انجام می شود، افزود: کیفیت نان به نوع آرد و خمیر بستگی داشته که پیشنهاد می شود ابتدا آرد مرغوبی به نانوایی ها عرضه شود.

نظارت مستمر بر واحدهای نانوایی

رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۲۰۱ واحد نانوایی در بیرجند و ۴۰ واحد نانوایی در امیرآباد، چهکند و حاجی آباد فعالیت دارند.

اکبر مرادی ادامه داد: از این تعداد ۴۰ واحد نانوایی در شهرستان بیرجند و یک واحد نیز در بخش مرکزی آزادپز هستند.

مرادی با اشاره به قیمت کنونی نان بیان کرد: نرخ نان بر اساس وزن چانه و خمیر بوده و در هر نانوایی نیز نصب و مصوب شده است.

وی با بیان اینکه نظارت های مستمر از واحدهای نانوایی توسط دستگاه های مختلف انجام می شود، گفت: هر گونه تخلفی که از سوی نانوایی ها صورت گیرد، برخورد می شود.

پلمپ دو نانوایی غیر مجاز

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای کنترل و تنظیم بازار نظارت های مستمری در سطح واحدهای صنفی انجام می شود.

مرتضی یزدان شناس با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵۰ نانوایی فعالیت می کنند، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون از ۶۰ نانوایی بازدید شده است.

وی با بیان اینکه دو واحد نانوایی غیر مجاز پلمپ شده است، ادامه داد: همچنین طی این بازدیدها ۲۰ نانوایی بدون پروانه کسب بوده که تقاضای پلمپ شده است.

یزدان شناس با اشاره به فروش نان در سوپر مارکت ها بیان کرد: نظارت بر این نان ها بیشتر به عهده بهداشت بوده اما اتاق اصناف هم نیز بازرسی هایی را انجام می دهد.

کیفیت آرد افزایش یابد

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به کیفیت نان در استان بیان کرد: باید کیفیت آرد افزایش یابد تا کیفیت نان نیز مطلوب شود.

یزدان شناس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در نانوایی ها وجود ندارد، افزود: به برخی از نانوایی ها که مصرف بیش از اندازه نمک را داشته اند، هشدار های لازم داده شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر چهار تیم بازرسی از واحدهای صنفی بازرسی می کنند.

اینگونه که پیداست مردم از نانواها شکایت دارند و نانواها نیز نسبت به کیفیت آرد گلایه مند هستند. این کلاف پر پیچ و خم نیازمند حل ریشه ای بوده چراکه حق مردم است که با کیفیت ترین نان را در سفره خود داشته باشند.