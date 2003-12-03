سفر پادشاه اردن به آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، عبدالله دوم پادشاه اردن شب گذشته در ديداربا توني بلر نخست وزيرانگليس درلندن، تحولات منطقه خاورميانه، اوضاع عراق وهمچنين روند صلح خاورميانه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. عبدالله دوم پادشاه اردن پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت: از سرگيري مذاكرات تنها را ه حل بحران خاورميانه است.

وي ادامه داد: در ديداربا جرج بوش رئيس جمهور آمريكا تحرك بخشيدن به روند صلح خاورميانه را به بحث خواهيم گذاشت.

پادشاه اردن اظهار داشت: بايد از تمامي وسايل براي پايان دادن به خشونت هاي خاورميانه وازسرگيري مذاكرات صلح استفاده كرد.

عبدالله دوم عنوان كرد: طرح نقشه راه همچنان به عنوان راه حل مسئله فلسطين مورد قبول است.

توني بلر نخست وزيرانگليس نيز برحمايت كشورش ازتلاشها وفعاليتهاي كنوني براي ازسرگيري مذاكرات طرف هاي فلسطيني و اسراييلي بر اساس نقشه راه تاكيد كرد.

طرح نقشه راه از سوي كميته چهار جانيه اي متشكل از آمريكا، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و روسيه و با به رسميت شناختن دولت مستقل فلسطيني مطرح شد اما به دليل ناديده گرفتن آن از سوي اسراييل، با شكست روبرو شد.

مشاورامنيت ملي ومدير كل سازمان اطلاعات اردن، پادشاه اردن را درسفربه انگليس وآمريكا همراهي مي كنند.

يك مقام بلندپايه هيئت اردني گفت: پادشاه اردن ونخست وزيرانگليس همچنين برتاييد برنامه هاي انتقال قدرت به عراقي ها ومشاركت تمامي نيروهاي سياسي واقوام عراق درحكومت آينده اين كشورنيز تاكيد كردند.

