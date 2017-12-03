۱۴۰۰ نیروی انسانی مسئول برف روبی در معابر پایتخت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدلی در حاشیه مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران گفت: ما برای بارش برف در زمستان ۹۶، هزار و ۱۸۲ دستگاه ماشین آلات و هزار و ۴۰۰ نفر نیروی انسانی را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: علاوه بر اینها ما ۳ هزار مخزن شن و ماسه و ۱۶۲ ایستگاه برف روبی را در مناطق تهران به ویژه ۶ منطقه برف خیز شمالی پیش بینی و طراحی کرده ایم.

عبدلی تصریح کرد: همچنین جلسات مختلفی هم با حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک و پلیس راهور داشتیم تا به صورت حداکثری از لغزندگی جاده ها، خیابان ها و ترافیک جلوگیری کنیم.

وی در پایان گفت: از شهروندان تقاضا داریم برای کاهش ترافیک روزهای برفی از ترددهای غیرضروری جلوگیری کرده و با پلیس و نیروهای شهرداری همکاری کنند.